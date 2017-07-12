В МВД не могут решить, наказывать ли тех, кто избивал конвой

В МВД не могут определиться, наказывать ли участников судебного процесса (родственников сбитых на дороге школьников), которые 6 июля сначала напали на подсудимого, а потом накинулись на конвой и принялись избивать военнослужащих.

Как прокомментировали ИА «24.kg» в пресс-службе ГСИН, в тот же день с начальника караула сняли побои, а конвоиры написали заявление в районное отделение внутренних дел Ленинского района.

В пресс-службе ГУВД Бишкека ИА «24.kg» подтвердили, что заявление зарегистрировано в книге учета преступлений, однако следователь до сих пор решает, что с ним делать.

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Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы №74 и скрылся.

У обоих врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, а у одного и перелом основания черепа. Управлял машиной Мирлан Ажибеков.