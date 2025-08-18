Школьники из КР завоевали серебро на чемпионате СНГ по предпринимательству

Фото Евгений Белов. Школьники из Кыргызстана взяли серебро на чемпионате по предпринимательству

Команда из Кыргызстана завоевала второе место в финале Международного чемпионата СНГ по предпринимательству и финансовой грамотности. Об этом сообщил председатель президиума фонда «За достойное образование» Евгений Белов.

По его словам, Кыргызстан на чемпионате представляли 11 школьников под руководством вице-президента Кыргызской академии образования Мелисбека Музулманова. Организаторами мероприятия выступили АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» при поддержке фонда «За достойное образование» и образовательных ведомств стран СНГ.

По итогам командного зачета школьники из Кыргызстана стали серебряными призерами. Победителем чемпионата стала команда Узбекистана, третье место заняли представители Таджикистана.

Отмечается, что отдельное признания заслужил успех кыргызской команды в области финансовой грамотности — в этой номинации они показали лучшие результаты среди всех участников и получили специальный диплом победителя.

Чемпионат прошел с 11 по 13 августа в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане (Россия). В соревнованиях участвовали старшеклассники из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России.