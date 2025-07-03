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Общество

Школьники из Бишкека поучаствовали в празднике выпускников в Санкт-Петербурге

Фото мэрии города Бишкека. Школьники из Бишкека на празднике «Алые паруса»

Группа школьников из Бишкека приняла участие в празднике выпускников «Алые паруса», который проходил в Санкт-Петербурге с 25 июня по 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в мэрии города Бишкека.

По ее данным, школьники посетили известные музеи и памятные места города, а также узнали много нового о культурном и историческом наследии Санкт-Петербурга.

Отмечается, что особое внимание уделено профориентации, участники поездки посетили ведущие вузы России, получив полезную информацию о возможностях обучения и поступления.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335102/
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