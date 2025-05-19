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Общество

Школьник из Кыргызстана победил на международной биологической олимпиаде

Школьник из Кыргызстана Дмитрий Рубан победил на Открытой международной биологической олимпиаде в Сириусе. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Образовательный центр «Сириус»
Фото Образовательный центр «Сириус»

Уточняется, что девять школьников из России, Кыргызстана и Казахстана стали победителями первой Открытой международной биологической олимпиады в Сириусе. Золотых медалей удостоились представители Казахстана Ерсултан Каиркен и Батыр Ержанулы, школьник из Кыргызстана Дмитрий Рубан, а также россияне Иван Поляков, Дарья Гаршина, Захар Дегтеренко, Алихан Жангазиев, Вера Красноперова.

Сириус впервые провел Открытую международную биологическую олимпиаду. В соревновании приняли участие 70 школьников из 14 стран мира. Участникам предстояло пройти три конкурсных тура: теоретический, практический и командный проектный.

Образовательный центр «Сириус», в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники, появился после окончания XXII Зимних Олимпийских игр. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329480/
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