Школьный квест: во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу

Близится 1 сентября, начало учебного года, а значит родители школьников активно закупаются школьной формой и канцтоварами. Самое популярное место — рынок «Дордой», где можно купить все: от пенала и ручки до пиджака и пары обуви.

Журналистка 24.kg отправилась на рынок, чтобы изучить цены и выяснить, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу в 2025 году.

Школьная форма

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева еще в 2024 году озвучила требования к школьной форме: мальчикам необходима рубашка, пиджак, жилет и брюки черного, серого, синего и бордового цвета в классическом стиле, у девочек комбинация состоит из блузки, юбки, жилета, брюк и пиджака.

На «Дордое» большой выбор школьных вещей разных изготовителей, но мы решили отталкиваться от цен качественных турецких производителей и заходить к продавцам с хорошим наплывом покупателей.

Стоимость рубашки для девочек начинается от 850 сомов и выше, юбка и брюки — по 1,5 тысячи, пиджак — около 2,5 тысячи сомов.

Мужские брюки для мальчиков можно приобрести за 1,2 тысячи сомов, пиджак за 2,2 тысячи, рубашки за 800 сомов и выше.

Занятия физкультурой — важная часть учебного процесса. Спортивные костюмы обойдутся родителям в 1,5 тысячи сомов, кроссовки с хорошей подошвой в 2,5 тысячи.

В обувном ряду на отдельных полках «Школа» можно присмотреть обувь для мальчиков и девочек. Но если раньше мужские турецкие туфли можно было купить за 2,5 тысячи сомов, то теперь качественные кожаные ботинки обойдутся в два раза дороже — 5 тысяч сомов. В этом году за 2,2 тысячи сомов можно купить только китайские. Для девочек стоимость красивых балеток с бантиками и лоферов начинается от 2,8 тысячи сомов.

Родителям в среднем придется заплатить 13 тысяч 500 сомов за форму для девочки и 13 тысяч 550 сомов за форму для мальчика.

Канцелярские товары

Но торговый тур перед школой не заканчивается покупкой формы и обуви, ведь еще надо купить рюкзак с принадлежностями. Для этого мы перемещаемся на «Джунхай» за канцтоварами.

У одного продавца можно собрать готовый пенал с необходимыми ручками, карандашами, фломастерами и линейками. Вместительный пенал стоит 200-300 сомов в зависимости от его размеров и дизайна.

Набор из 12 качественных карандашей фирмы Yalong — 100 сомов, набор из 18 масляных карандашей фирмы Bruno Visconti — 200 сомов. Для уроков по изобразительному искусству школьников обычно просят купить цветную бумагу, краски, гуашь и пластилин. Гуашь из 12 баночек стоит 320 сомов, акварель из 21 цвета — 250 сомов, упаковка пластилина — 140 сомов, обычная цветная бумага — 40 сомов, из картона — 70 сомов.

Чтобы уместить все школьные принадлежности, книги и тетради, нужен вместительный портфель. На «Джунхае» цена на ортопедические рюкзаки разнится от 1 тысячи 300 до 1 тысячи 500 сомов с машинками, принцессами, милыми животными — на любой вкус и цвет.

Канцтовары первой необходимости обойдутся в 2 тысячи 925 сомов.

В итоге примерно 16 тысяч 500 сомов потребуется родителям, чтобы подготовить ребенка к началу учебного года. Стоит отметить, что мы проанализировали цены на вещи, которые прослужат школьнику только первое время, в течение года родителям необходимо докупать тетради, ручки, теплую форму и обувь на зиму.

На «Дордое» можно найти вещи, представленные в разном ценовом диапазоне: есть контейнеры со средними, низкими и высокими ценниками. Мы рекомендуем при покупке тщательно проверять качество одежды и школьных принадлежностей, чтобы не переплатить, не продешевить и в случае поломки или плохого пошива не покупать их повторно.

На чем можно сэкономить

Нет смысла покупать канцелярку или одежду сразу на весь год.

Опытные родители при покупке школьных товаров рекомендуют ориентироваться на средний ценовой сегмент. Не стоит брать лишнего. Разнообразные наборы вроде «все для первоклассника» лучше обходить стороной. Ведь, скорее всего, вы переплатите за то, что ребенку не потребуется для учебы.

Возьмите только базовый набор по минимуму, а потом просто докупайте необходимое. Не стоит и переплачивать за то, что красиво и модно выглядит. На красках сэкономить проще всего, если брать базовую палитру цветов.

Стоит обратить внимание на распродажи. Как правило, перед началом школьного сезона их устраивают многие супермаркеты. На них можно купить те же ручки-тетради по приемлемым ценам.

Не стесняйтесь брать одежду для детей у родственников, коллег и знакомых. Школьники быстро растут. Вполне может оказаться, что дома почти новыми пылятся на полках те самые брюки, юбки и рубашки. Если вам предлагают принести ребенку брюки или рубашку, не отказывайтесь.

Поверьте, такой вариант может сэкономить значительные суммы. То же касается и обуви. Исключение составляет ортопедическая.

Не выбрасывайте оставшееся с прошлого года. Если провести ревизию, вполне может оказаться, что у вашего чада еще куча карандашей и красок, обложек или цветной бумаги. Вроде и стоят не много, но лучше потратить эти деньги на качественный рюкзак или совместный поход в кино.