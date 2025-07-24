Знания и поддержка родных. Путь школьников к медалям на международных олимпиадах

Школьники из Кыргызстана продолжают завоевывать медали на международных олимпиадах. Чаще всего удостаиваются бронзовых и серебряных наград, но иногда в копилке оказывается и золото. Как попасть на соревнования и в чем залог успеха?

Победа на высоком уровне

С 10 по 20 июля сборная Кыргызстана по математике участвовала в Международной математической олимпиаде (IMO) в городе Саншайн-Кост (Австралия).

На чемпионат мира приехали 630 учеников из 110 стран. Впервые в истории нашей республики пять участников команды вернулись с олимпиады такого уровня с медалями (две серебряных и три бронзовых). Четверо из них — ученики школы «Газпром Кыргызстан», еще один — столичной школы № 61.

Кыргызстан участвует в этой олимпиаде с 1993 года. На сегодня в копилке страны 22 медали, из которых девять (одна золотая, пять серебряных, три бронзовые) завоевали за последние два года.

Чуть ранее эти же ребята участвовали в летней программе IMSC в Пекине, Китай. Две недели с 206 учениками из 33 государств занимались тренеры из разных стран, а в конце программы состоялась олимпиада. В ней ученики из КР завоевали три медали (одну серебряную, две бронзовые).

Фото Минпросвещения КР. Встреча участников IMO-2025

С 29 июня по 8 июля в Ханты-Мансийске (Российская Федерация) прошла III Международная научная физическая олимпиада ISPhO-2025. В ней участвовали 105 учеников из 23 стран. По итогам соревнований команда Кыргызстана в составе пяти школьников завоевала три бронзовые медали (два ученика из школы «Газпром Кыргызстан» и один — из частной UWIS).

С 24 по 29 июня в городе Струга (Северная Македония) прошла 29-я Балканская математическая олимпиада среди юниоров (JBMO). В ней участвовали 135 школьников из 24 стран. Наши ребята (учащиеся частных школ) выиграли две бронзовые и одну золотую медаль. Кыргызстан участвует в этой олимпиаде с 2015-го, и золото стало первым в истории КР на JBMO. На сегодня в активе страны — шесть медалей.

Фото с сайта Минпросвещения КР. Участники JBMO

С 28 мая по 6 июня сборная Кыргызстана на международной олимпиаде по химии имени Абу Рейхана Беруни в Узбекистане завоевала две бронзовые и одну серебряную медаль. В олимпиаде участвовали школьники из более чем 15 стран.

Как попасть на олимпиаду

Прежде всего нужно показать способности на национальной олимпиаде.

Ее проводят ежегодно по пяти предметам — математике, химии, биологии, физике, информатике — по международным стандартам.

По словам начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства просвещения Айнуры Кусеиновой, цель национальной олимпиады — выявление талантливых, одаренных школьников и подготовка команды КР для участия в международных соревнованиях.

Отбор жесткий. Олимпиада проходит в четыре этапа, на первом в онлайн формате разрешают участвовать всем желающим.

По некоторым предметам число зарегистрированных достигает до 10 тысяч человек.

«После оценивания часть проходит во второй этап, который также проводится онлайн. Третий и четвертый туры организуют офлайн. В итоге победителями и призерами становятся 20 человек, из них по квотам, которые устанавливает оргкомитет международных олимпиад, дети выезжают за рубеж. Там могут участвовать по 4-6 человек. Ребята также могут пробовать свои силы и в промежуточных олимпиадах разных уровней — Азиатской, Менделеевской и многих других», — рассказала 24.kg Айнура Кусеинова.

Она подчеркнула, что для всех детей созданы равные возможности.

«Ограничений по участию в национальной и республиканской олимпиадах нет, тем более по социальному положению. Все зависит от уровня подготовки и знаний учащихся. Сильнейшие участвуют в международных олимпиадах и побеждают, — подчеркнула начальник управления. — В национальной олимпиаде могут участвовать и шести- и семиклассники, а в международных — старшеклассники и до 21 года. У каждой свои требования. Международные олимпиады проводят в разных странах и разное время».

Из республиканского бюджета финансируют взнос за участие только в пяти основных международных олимпиадах и покрывают транспортные расходы — авиабилеты (выкупают через тендер).

Для подготовки школьников к соревнованиям собрана команда преподавателей по пяти предметам, в основном это бывшие участники, победители или призеры международных олимпиад. У них есть основное место работы (государственные или частные школы).

По словам Айнуры Кусеиновой, в целях мотивации и поощрения преподавателей, чьи ученики стали победителями и призерами международных олимпиад, постановлением кабинета министров установлено разовое денежное вознаграждение:

за золотую медаль — 500 тысяч сомов;

за серебро — 300 тысяч;

за бронзу — 200 тысяч.

«Учителям также вручают государственные или ведомственные награды. Для учащихся мотивацией является то, что они получают право поступить на бюджетные места в высшие учебные заведения, как отечественные, так и зарубежные», — добавила Айнура Кусеинова.

Подготовку нужно усилить

Год назад депутат парламента Эльдар Абакиров предложил создать в Кыргызстане центр подготовки к международным научным олимпиадам и выделять на учеников больше денег.

По его словам, в стране недостаточно уделяют внимания научным соревнованиям; международные проходят по 14 предметам, Кыргызстан же участвует только в пяти.

Нардеп обратил внимание на стимулирующие выплаты победителям в Казахстане и Узбекистане, которые значительно превышают кыргызстанские нормы, где финансовые поощрения предусмотрены только для преподавателей, и то, по его словам, фактически не выплачиваются. Подготовкой учеников к олимпиадам занимаются волонтеры.

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Эльдар Абакиров предложил в 2029 году провести международную олимпиаду по одному предмету в Кыргызстане.

«Я проводил собрание среди учителей, которые готовят школьников к олимпиадам, они попросили отложить вопрос на полгода-год, чтобы отправить ребят по текущей системе и не прерывать процесс. Мы отсрочили, но в целом они поддерживают идею», — рассказал нардеп 24.kg.

Он добавил, что несколько недель назад возникла проблема с покупкой авиабилетов для участников международных олимпиад, об этом ему писали родители. «Проблему вроде решили, но это нужно менять системно. В разы больше надо выделять средств на подготовку лучших из лучших, авиабилеты, поддержку тренеров и так далее. В сентябре повторно соберемся, проведем совещание и будем думать дальше», — отметил Эльдар Абакиров.

Альтернатива тоже есть

В Кыргызстане на рынке образовательных услуг представлено несколько частных компаний по организации международных олимпиад и образовательных туров в разные страны. Они проводят локальные раунды в Бишкеке (регистрация платная) и отправляют призеров на финальные испытания — в среднем на 10 дней (помимо олимпиады предусмотрен тур по новому городу/стране). В итоге это влетает в копеечку.

Сын нашей собеседницы Жазгуль Масалиевой окончил девятый класс Кыргызско-турецкого лицея имени Чингиза Айтматова в Бишкеке.

«В олимпиадах решил участвовать в восьмом классе, усиленно занимался химией, математикой, информатикой. В школе работал олимпиадный центр, но там сказали, что набор закрыт еще по итогам седьмого класса. Как-то раз он случайно узнал от одноклассника о национальной олимпиаде по химии и решил попробовать, однако не прошел третий тур. В этом году мы обратились в частную компанию, которая организует олимпиады на локальном уровне и выводит лучших учеников зарубеж. Готовился сын самостоятельно, параллельно с подготовкой к госэкзаменам», — рассказывает родительница.

По ее словам, регистрация на олимпиады на локальном уровне обходится в среднем в 2-2,5 тысячи сомов, иногда и дороже.

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«Конкурс непростой, желающих сотни. В этом году сын занял призовое место в Бишкеке и попал в финал международной олимпиады «Математика без границ», которая прошла в Болгарии. Там он выиграл бронзовую медаль и специальную награду «Звезда турнира». В соревновании участвовали школьники из 17 стран, ребята из Кыргызстана выиграли всего три медали — одну серебряную и две бронзовые», — отметила Жазгуль Масалиева.

В целом, по ее словам, поездка в Болгарию обошлась в 140 тысяч сомов.

«По сравнению с другими странами, это не дорого. Например, участие в олимпиаде в США в 2024 году стоило $6 тысяч, в Сингапуре весной от $3 тысяч, в Дубае два года назад — примерно столько же. Обычно частные компании, организующие олимпиады, предлагают тур на неделю, поэтому такая сумма и выходит. Для нас это дороговато», — призналась бишкекчанка.

Она отметила, что в 10 классе сын будет усиленно готовиться к поступлению в зарубежный вуз. «Для иностранных университетов большую роль играют достижения в учебе, победы в олимпиадах, волонтерство, внеклассная активность, реализованные проекты, поэтому стараемся обеспечивать такие возможности сыну», — сказала Жазгуль Масалиева.

В чем залог успеха

В первую очередь, конечно, в упорном труде и усиленной подготовке.

Частый участник международных олимпиад, ученик девятого класса школы «Газпром Кыргызстан» Ян Бобрус рассказывал журналистам, что увлекается точными науками с первого класса. Перед олимпиадами, по его словам, члены сборной готовятся несколько месяцев по 9-10 часов в день почти без выходных, занимаются с приглашенными тренерами из других стран.

Он отмечал роль педагогов в этом нелегком деле и большую поддержку родителей. «Помимо моральной поддержки, которая помогает не сдаваться в трудные моменты, родители занимаются оформлением виз, покупкой билетов и решением разных административных вопросов, которые возникают часто. Без поддержки семьи мои поездки на олимпиады не состоялись бы», — говорил он.

Вклад родителей играет значимую роль. Многие участники международных олимпиад — ученики частных школ, где обучение стоит дороже, чем в некоторых вузах. Плюс кружки, частные подготовительные центры, усиленные занятия, чтобы пробиться для начала на республиканских и национальных олимпиадах. Все это обычно стоит денег, зачастую больших.