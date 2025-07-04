Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»

Десять школьников представят Кыргызстан на X международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества». Об этом сообщило Министерство просвещения КР.

По его данным, мероприятие пройдет с 7 по 16 июля 2025 года в Беларуси на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

На форуме для каждой страны предусмотрен «День республики», в рамках которого кыргызстанские школьники презентуют культуру, традиции, историю КР, национальные блюда и игры.

Министр Догдуркуль Кендирбаева поблагодарила школьников и их наставников за активную жизненную позицию, стремление к знаниям и творческое развитие.

Участниками форума стали победители международных конкурсов, олимпиад, волонтеры и активисты — подростки, проявляющие лидерские качества и желание быть полезными обществу:

Мэрисеида Исраилова (Джалал-Абад),

Элина Кубатова (Бишкек),

Сабира Авазханова (Раззаков),

Карина Рахимова (Бишкек),

Элхан Абдылдаев (Ош),

Артем Полосин (Токмак),

Айбийке Саламатова (Балыкчи),

Артур Лю-Мин-Чин (Бишкек),

Эмирзат Абдрахманов (Бишкек),

Раяна Жусупбекова (Талас).

Форум станет для участников важной площадкой для обмена опытом, культурного взаимодействия и укрепления дружбы между детьми стран СНГ.