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Общество

Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»

Десять школьников представят Кыргызстан на X международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества». Об этом сообщило Министерство просвещения КР.

По его данным, мероприятие пройдет с 7 по 16 июля 2025 года в Беларуси на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

На форуме для каждой страны предусмотрен «День республики», в рамках которого кыргызстанские школьники презентуют культуру, традиции, историю КР, национальные блюда и игры.

Министр Догдуркуль Кендирбаева поблагодарила школьников и их наставников за активную жизненную позицию, стремление к знаниям и творческое развитие.

Участниками форума стали победители международных конкурсов, олимпиад, волонтеры и активисты — подростки, проявляющие лидерские качества и желание быть полезными обществу: 

  • Мэрисеида Исраилова (Джалал-Абад),
  • Элина Кубатова (Бишкек),
  • Сабира Авазханова (Раззаков),
  • Карина Рахимова (Бишкек),
  • Элхан Абдылдаев (Ош),
  • Артем Полосин (Токмак),
  • Айбийке Саламатова (Балыкчи),
  • Артур Лю-Мин-Чин (Бишкек),
  • Эмирзат Абдрахманов (Бишкек),
  • Раяна Жусупбекова (Талас).

Форум станет для участников важной площадкой для обмена опытом, культурного взаимодействия и укрепления дружбы между детьми стран СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335197/
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