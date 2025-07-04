Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»

Десять школьников представят Кыргызстан на X международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества». Об этом сообщило Министерство просвещения КР.
По его данным, мероприятие пройдет с 7 по 16 июля 2025 года в Беларуси на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».
На форуме для каждой страны предусмотрен «День республики», в рамках которого кыргызстанские школьники презентуют культуру, традиции, историю КР, национальные блюда и игры.
Министр Догдуркуль Кендирбаева поблагодарила школьников и их наставников за активную жизненную позицию, стремление к знаниям и творческое развитие.
Участниками форума стали победители международных конкурсов, олимпиад, волонтеры и активисты — подростки, проявляющие лидерские качества и желание быть полезными обществу:
- Мэрисеида Исраилова (Джалал-Абад),
- Элина Кубатова (Бишкек),
- Сабира Авазханова (Раззаков),
- Карина Рахимова (Бишкек),
- Элхан Абдылдаев (Ош),
- Артем Полосин (Токмак),
- Айбийке Саламатова (Балыкчи),
- Артур Лю-Мин-Чин (Бишкек),
- Эмирзат Абдрахманов (Бишкек),
- Раяна Жусупбекова (Талас).
Форум станет для участников важной площадкой для обмена опытом, культурного взаимодействия и укрепления дружбы между детьми стран СНГ.