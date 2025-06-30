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Общество

Юный кыргызстанец завоевал золото на математической олимпиаде в Македонии

Ученик 7-го класса столичной школы Ариет Акимов стал золотым призером математической олимпиады в Северной Македонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

В Струге с 24 по 29 июня проходила 29-я Балканская математическая олимпиада среди юниоров (JBMO), в которой приняли участие 135 школьников из 24 стран.

Кыргызстанская команда впервые вернулась с олимпиады с золотой наградой.

Отмечается, что Ариет Акимов является учеником школы «Газпром Кыргызстан». Еще два участника из Ошской международной школы ISK — Бектен Абдувалиев и Адилет Шакиралиев — завоевали бронзовые медали.

Теперь в активе КР имеются одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334707/
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