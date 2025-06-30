Юный кыргызстанец завоевал золото на математической олимпиаде в Македонии

Ученик 7-го класса столичной школы Ариет Акимов стал золотым призером математической олимпиады в Северной Македонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Кыргызстанская команда впервые вернулась с олимпиады с золотой наградой.
Отмечается, что Ариет Акимов является учеником школы «Газпром Кыргызстан». Еще два участника из Ошской международной школы ISK — Бектен Абдувалиев и Адилет Шакиралиев — завоевали бронзовые медали.
Теперь в активе КР имеются одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали.