Общество

Как правильно выбрать рюкзак для ребенка? Рекомендации врачей

К выбору рюкзака для школьника стоит подходить очень тщательно, так как от его качества во многом зависит здоровье и безопасность ребенка. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации напомнили, как правильно выбрать рюкзак.

В «Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах» есть нормативы на вес рюкзака для школьников в разных классах.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

  • в 1–2-х классах — 1,5 килограмма;
  • в 3–4-х классах — 2 килограмма;
  • в 5–6-х классах — 2,5 килограмма;
  • в 7–8-х классах — 3,5 килограмма;
  • в 9–11-х классах — 4 килограмма.

Вес рюкзака без учебников для обучающихся 1–4-х классов должен быть не более 700 граммов. Он должен иметь широкие лямки до 4–4,5 сантиметра и форму, обеспечивающую плотное прилегание к спине ребенка. Материал должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Чтобы не ошибиться с размером, следует учесть рост ребенка: нижний край рюкзака должен проходить на уровне талии, а верхняя часть — не упираться в затылок.

Не нужно покупать рюкзак на вырост, это может привести к искривлению позвоночника, поэтому необходимо выбирать по возрасту. 
