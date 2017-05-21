Афиша на неделю: 22–26 мая

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи, а также тушью и акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что заметно отличает ее творчество от других работ кыргызской живописной школы.

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

16 мая — 1 июня. Выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора»

Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке экспонируются работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

17 мая — 2 июня. Выставка народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова

Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена союзов художников СССР и художников Кыргызстана, народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет он написал первое стихотворение. Так же рано начал и рисовать.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

22 мая. Творческая встреча с артистами мировой оперы

У жителей и гостей столицы появилась возможность пообщаться с вдовой Лучано Паваротти — Николеттой Мантовани, оперным тенором Давиде Ла Верде (Италия) и выпускником консерватории, тенором с мировым именем Женишбеком Ысмановым. Подробнее

Кыргызская национальная консерватория, 11.00.

22 мая. Показ фильма «Пустыня запрещенного искусства»

Показ состоится в рамках девятой встречи Евразийской творческой гильдии. Вы узнаете все о работе гильдии и международном фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum.

БЦ «Сохо», 17.00.

22 мая. Семинар «Научитесь успешно организовывать мероприятия»

Семинар направлен на рассмотрение всех аспектов проведения успешного мероприятия — начиная от выбора формата, написания оригинального сценария, расчета бюджета и заканчивая его воплощением в реальности. Ведущий — Крис Корин — семь лет занимал должность директора компании Aotearoa Entertainment в Новой Зеландии. Регистрация обязательна.

Ololohaus, 18.30.

23 мая. Концерт-презентация для детей «Короли классики»

Кто же создавал эту волшебную музыку? Какие произведения звучали в театрах Вены, Парижа и Милана три столетия назад? Какие музыканты были «звездами» той эпохи? Обо всем этом дети узнают на концерте.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 11.00.

23 мая. Оперетта для детей «Алтын уя» («Золотое гнездо»)

Маленькому муравью не нравится то, чем занимается его семья. Он пытается жить среди бабочек и примеряет крылья, пробует собирать мед с пчелами, знакомится с пауками, но нигде так и не становится своим.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

24 мая. Вечер сальсы

Встречи рассчитаны на всех, вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

24, 25 мая. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая в себе этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

25 мая. Кинопремьера

«Пираты Карибского моря-5» (комедия, приключения, экшен). Капитан Джек Воробей снова в деле! На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар.

25 мая. Кулинарный фестиваль «Вкус Кореи»

Фестиваль пройдет в рамках месяца корейской культуры в Кыргызстане. В программе мастер-класс по приготовлению корейских блюд (кальбисампаб, джанчикуксу), дегустация (пульгоги, бибимпаб, чапче, кимпаб и других корейских блюд). После дегустации желающие смогут приобрести продукты из Кореи.

Ресторан «Золотой дракон», 18.00.

26 мая. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.





26 мая. Эксцентрическая комедия «Брак на грани»

Супруги много лет назад договорились жить, не обременяя себя верностью и какими-либо обязательствами. Им казалось, что только так можно честно, спокойно и счастливо прожить вместе до конца жизни. Однако в один вечер эта игра превращается в трагедию.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

26–28 мая. Второй международный фестиваль театров кукол «Так-теке»

В фестивале примут участие коллективы из России и ближнего зарубежья.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева.

26 мая. Детский концерт с участием солистов кыргызской оперы

В концерте примут участие артисты народного образцового театрализованного детского хора «Ак Шоола» под руководством заслуженного деятеля культуры КР Гульмиры Эсенгуловой, а также солисты театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

26 мая. Мастер-класс «Как использовать свой потенциал для повышения результатов в жизни и бизнесе»

Мастер-класс для тех, кто хочет узнать, как можно повысить качество своей жизни, поднять результативность свою и своего бизнеса, вывести жизнь на новый уровень. Проведет его консультант по управлению и бизнес-коучер с 20 летним опытом Денис Олейников. Регистрация обязательна.

Компания Feel Good (Уметалиева, 98), 18.00.

26 мая. Концерт Кайрата Нуртаса (Казахстан)

Кайрат Нуртас дебютировал на сцене в 9-летнем возрасте. Сегодня он один из самых популярных исполнителей Казахстана.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

26 мая. Comedy Stand-Up Show

Здесь не будет заезженных и надуманных шуток — только юмор, основанный на реальных событиях.

Бар@191, 21.00.