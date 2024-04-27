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Власть

Выборы по Ошскому округу. ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов в депутаты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша в Ошском избирательном округе № 7 Максатбека Маматкулова. Об этом сообщили в ЦИК.

По их данным, поступили информация и материалы следственной службы управления внутренних дел Оша о возможном подкупе голосов избирателей со стороны Максатбека Маматкулова.

Согласно информации УВД, установлены агитаторы Максатбека Маматкулова — Г.Мамаджанова, Д.Хамдамова, Х.Парпиев и Ы.Мадазимова. Им якобы поручили привести на выборы по 20 избирателей для голосования.

Установлено, что Максатбек Маматкулов оплатил 19 агитаторам заработную плату по 5 тысяч сомов каждому — в общей сумме 95 тысяч сомов наличными, минуя средства специального счета избирательного фонда.

В возбуждении уголовного дела о подкупе отказано «за отсутствием в деянии состава преступления».

«Согласно банковским сведениям от ОАО «РСК Банк», получаемым в автоматическом режиме через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», на специальный счет избирательного фонда кандидата М.Б. Маматкулова на 26 апреля 2024 года поступило 851 тысяча сомов. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании, из средств его избирательного фонда претендента израсходовано 450 тысяч сомов. Однако на 26 апреля нет данных о расходах из избирательного фонда на заработную плату агитаторам», — добавили в Центризбиркоме.

Кроме того, ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша в Ошском избирательном округе № 7 Бекмурзы Эргешева.

В Центризбирком поступило коллективное заявление кандидатов Ошского избирательного округа № 7 с требованием об отмене регистрации кандидата в депутаты ЖК Б.А. Эргешева.

В заявлении указано, что в ходе агитационных мероприятий претендент систематически использует административный ресурс с привлечением служащих. По результатам служебного расследования мэрии южной столицы некоторые должностные лица различных муниципальных органов и предприятий освобождены от должностей либо привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Рабочая группа ЦИК рассмотрела видеоматериал Ыдырыса Исакова, опубликованный 24 апреля на YouTube-канале. В нем автор показывает, как работники муниципальных служб муниципалитета Оша прибывают в штаб кандидата в депутаты Бекмурзы Эргешева на частных и служебных авто. Ыдырыс Исаков отмечает, что «сотрудники мэрии города оказывают поддержку претенденту, что является применением административного ресурса», — подчеркнули в Центризбиркоме.

28 апреля пройдут внеочередные выборы по Ошскому избирательному округу № 7. Мандат оказался вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. В выборах должны были участвовать 13 кандидатов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/292798/
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