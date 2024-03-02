Страйкбол, пейнтбол, лазертаг и орбибол в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса

Если вы любите активный отдых, адреналин, стратегию и командную работу, то можете попробовать себя в одной из популярных тактических игр — страйкболе, пейнтболе, лазертаге и орбиболе.

24.kg представляет подборку площадок, где можно отвлечься от повседневных проблем, снять стресс и просто повеселиться с друзьями.

Green Mile Услуги: страйкбол, лазертаг (открытый полигон). Стоимость: лазертаг — 500 сомов;

страйкбол — 900 сомов (снаряжение, 500 шаров, 3 часа). Количество игроков: лазертаг — от 6 до 12 человек;

страйкбол — от 6 до 30 человек. Возраст: лазертаг — от 6 лет;

страйкбол — от 12 лет. График работы: 9.00-3.00.

​Адрес: улица Исакеева, 6а.

Телефон: 0555009277.

Instagram: greenmile_airsoft.

Gun Fun KG Услуги: страйкбол (крытый полигон). Стоимость: 1,2-1,7 тысячи сомов в зависимости от тяжести шаров (снаряжение, 300 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 8 до 20 человек.

Возраст: от 14 лет.

График работы: круглосуточно.

​Адрес: ​село Джал, улица Гагарина, 49.

Телефон: 0779450350.

Instagram: gun.fun.kg.

Gun Game Услуги: орбибол (крытый полигон). Стоимость: тариф Softcore — 800-1100 сомов в зависимости от количества игроков (снаряжение, безлимитные шары, 2 часа);

тариф Hardcore — 1,5 тысячи сомов (снаряжение, безлимитные шары, 2 часа, автоматический огонь). Количество игроков: от 4 до 18 человек.

Возраст: от 13 лет.

График работы: круглосуточно.

​Адрес: ​село Лебединовка, проспект Ленина, 124.

Телефон: 0999003006.

Instagram: gungamekg.

«Комбат» Услуги: пейнтбол (крытый полигон). Стоимость: 600 сомов (снаряжение, 100 патронов, 2 часа). Количество игроков: от 4 до 30 человек.

Возраст: от 12 лет.

График работы: 9.00-24.00.

​Адрес: улица Армейская, 150.

Телефон: 0775986170.

Instagram: combat.kg.

​Mansion Услуги: пейнтбол (крытый и открытый полигоны). Стоимость: тариф М — 550-700 сомов в зависимости от количества игроков (снаряжение, 70-100 шаров в зависимости от количества игроков, 3 часа);

тариф L — 1,4 тысячи сомов (снаряжение, 300 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 6 до 15 человек.

Возраст: от 11 лет.

График работы: 9.00 — 22.00.

​Адрес: село ​Байтик, 31б.

Телефон: 0500755999.

Instagram: paintball_mansion

«Пригород» Услуги: страйкбол (открытый полигон). Стоимость: 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа). Количество игроков: от 6 до 12 человек.

Возраст: от 16 лет.

График работы: 9.00 — 01.00.

​Адрес: Юбилейная, 40/1.

Телефон: 0553609032.

Instagram: sp_prigorod.