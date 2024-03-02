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Общество

Страйкбол, пейнтбол, лазертаг и орбибол в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса

Если вы любите активный отдых, адреналин, стратегию и командную работу, то можете попробовать себя в одной из популярных тактических игр — страйкболе, пейнтболе, лазертаге и орбиболе.

24.kg представляет подборку площадок, где можно отвлечься от повседневных проблем, снять стресс и просто повеселиться с друзьями.

Green Mile

Услуги: страйкбол, лазертаг (открытый полигон).

Стоимость:

  • лазертаг — 500 сомов;
  • страйкбол — 900 сомов (снаряжение, 500 шаров, 3 часа).

Количество игроков:

  • лазертаг — от 6 до 12 человек;
  • страйкбол — от 6 до 30 человек.

Возраст:

  • лазертаг — от 6 лет;
  • страйкбол — от 12 лет.
График работы: 9.00-3.00.
​Адрес: улица Исакеева, 6а.
Телефон: 0555009277.
Instagram: greenmile_airsoft.

Gun Fun KG

Услуги: страйкбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 1,2-1,7 тысячи сомов в зависимости от тяжести шаров (снаряжение, 300 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 8 до 20 человек.
Возраст: от 14 лет.
График работы: круглосуточно.
​Адрес: ​село Джал, улица Гагарина, 49.
Телефон: 0779450350.
Instagram: gun.fun.kg.

Gun Game

Услуги: орбибол (крытый полигон).

Стоимость:

  • тариф Softcore — 800-1100 сомов в зависимости от количества игроков (снаряжение, безлимитные шары, 2 часа);
  • тариф Hardcore — 1,5 тысячи сомов (снаряжение, безлимитные шары, 2 часа, автоматический огонь).
Количество игроков: от 4 до 18 человек.
Возраст: от 13 лет.
График работы: круглосуточно.
​Адрес: ​село Лебединовка, проспект Ленина, 124.
Телефон: 0999003006.
Instagram: gungamekg.

«Комбат»

Услуги: пейнтбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 600 сомов (снаряжение, 100 патронов, 2 часа).
Количество игроков: от 4 до 30 человек.
Возраст: от 12 лет.
График работы: 9.00-24.00.
​Адрес: улица Армейская, 150.
Телефон: 0775986170.
Instagram: combat.kg.

Mansion

Услуги: пейнтбол (крытый и открытый полигоны).

Стоимость:

  • тариф М — 550-700 сомов в зависимости от количества игроков (снаряжение, 70-100 шаров в зависимости от количества игроков, 3 часа);
  • тариф L — 1,4 тысячи сомов (снаряжение, 300 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 6 до 15 человек.
Возраст: от 11 лет.
График работы: 9.00 — 22.00.
​Адрес: село ​Байтик, 31б.
Телефон: 0500755999.
Instagram: paintball_mansion

«Пригород»

Услуги: страйкбол (открытый полигон).

Стоимость:

  • 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 6 до 12 человек.
Возраст: от 16 лет.
График работы: 9.00 — 01.00.
​Адрес: Юбилейная, 40/1.
Телефон: 0553609032.
Instagram: sp_prigorod.

FBI

Услуги: страйкбол (крытый полигон).

Стоимость:

  • 800 сомов (снаряжение, 400 шаров, 3 часа).
Количество игроков: от 6 до 14 человек.
Возраст: от 16 лет.
График работы: 9.00 — 24.00.
​Адрес: улица Ганди, 210.
Телефон: 0700084966.
Instagram: airsoft_fbi.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281700/
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