Афиша на выходные: 20–21 мая

Театр

20 мая. Графическая сюита «Поле»

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

20 мая. Рок-опера «Юнона и Авось»

Спектакль поставлен по мотивам одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках «Юнона» и «Авось» к берегам Калифорнии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

21 мая. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер — интимная драма нежных и глубоких чувств. Дж. Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, выступления

20, 21 мая. Гастроли Цирка Никулина

В программе гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун, дрессированные морские котики и многое другое.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

20 мая. Сольный концерт тенора Женишбека Ысманова

В концерте примет участие и оперный певец из Италии Давиде Ла Верде. Играть будет Академический большой симфонический оркестр имени Джумахматова под руководством заслуженного артиста Кыргызстана Рахата Осмоналиева. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

20 мая. Ollin Fashion Festival 2017

Творческая обстановка, изобилие трендовых образов, фотосессии, общение с единомышленниками, обмен опытом, демонстрация прекрасных коллекций стилистов бренда Ollin Professional и огромная порция вдохновения делать мир красивым! Подробнее

Ресторан Consul, 19.00.

20 мая. Музыкальный Эркиндик

Музыкальный Эркиндик — это выступление уличных музыкантов. Участники — все желающие.

Аллея у Республиканской библиотеки имени К.Баялинова, 18.00–20.00.

20 мая. Творческий вечер Тауекела Мусилима (Казахстан)

Тауекел Мусилим — телеведущий, актер, певец и модель, неоднократно попадающий в различные рейтинги самых красивых знаменитостей Казахстана.

Ресторан «Талисман», 19.00.

21 мая. Отчетный концерт ансамбля «Таберик»

«Таберик» создан в 1967 году. В ансамбле более пятисот творчески одаренных детей от 4 до 17 лет. За участие в детских творческих всесоюзных конкурсах, международных юношеских фестивалях, слетах в «Артеке» и «Орленке» театр награжден премией Ленинского Комсомола и званием «Образцовый детский коллектив».

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00.

21 мая. Концерт Валерия Леонтьева «Новое и лучшее»

Валерий Леонтьев носил титул певца года 11 лет подряд. Пятикратный обладатель Национальной российской премии «Овация», в том числе в номинации «Живая легенда», восьмикратный обладатель премии «Звуковая дорожка», в том числе в номинации «Легенда». Записал более 20 альбомов.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

21 мая. Благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады

Все вырученные от концерта средства пойдут в детский дом семейного типа «Бейкут уйу», в котором проживают 19 детей.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

Для детей

20 мая. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

20, 21 мая. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

20 мая. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда для детей по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут сказки, звонкие песни, рассказы, шутки, смешные и веселые приключения, любимые всеми детьми.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

21 мая. Мастер-класс «Работа с бумагой»

Кораблик, самолетик, новогодняя снежинка — кто из нас хоть раз не делал их! Доступный материал стал основой и для потрясающего искусства оригами. Регистрация обязательна (0706301700).

Кофейня Cave, 13.00 и 16.00.

21 мая. Кастинг для детей

Используйте шанс в один день протестировать и выявить интерес и возможности вашего ребенка. Профессиональные лидеры помогут в этом. Подробнее

Ololohouse, 13.00–16.00.

Выставки, ярмарки, фестивали

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

16 мая — 1 июня. Выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора»

Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке показаны работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

17 мая — 2 июня. Выставка народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова

Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена союзов художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет он написал первое стихотворение. Так же рано начал и рисовать.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

20–21 мая. Выставка кошек

Выставка кошек — это возможность пообщаться с пушистыми любимцами, узнать все об особенностях пород. Вас ждут красочное шоу, конкурсы, лотереи.

ТЦ Beta Stores, 10.00–18.00.

Акции

20 мая. Официальное открытие «книжников»

Вы узнаете, как возникла идея «книжников», для чего они и как ими пользоваться. Будет и флешмоб «Подари книгу городу».

Бульвар Эркиндик, 14.00–16.00.

20 мая. Акция «Ночь музеев»

Будут работать сразу 12 культурных площадок Бишкека. На каждой предложат программу с учетом направления деятельности. «Ночь музеев» станет крупнейшим культурным событием в стране.

18.00–24.00, программа.

21 мая. Книжное воскресенье: про Чехова (часть 2)

Приходите, если вы хотите послушать про Чехова за рамками хрестоматий, поделиться впечатлениями от его «Скучной истории», «Моей жизни» и «Иванова», проверить себя в ответах на вопросы по текстам Чехова, узнать, как представляют себе чеховских героев в разных странах, накормить душу и дать пищу уму.

Ololohaus, 18.30.