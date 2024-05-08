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Общество

Дело Адахана Мадумарова. Экс-депутат подал апелляционную жалобу в суд

Экс-депутат Адахан Мадумаров подал в Бишкекский городской суд апелляционную жалобу против решения Первомайского районного суда. Об этом политик сообщил на своей странице в Telegram.

Суд принял документ.

«А заявление на решение ЦИК о приостановлении полномочий Адахана Мадумарова как депутата Жогорку Кенеша будет рассмотрено в Административном суде столицы 20 мая», — говорится в сообщении.

Ранее Бишкекский городской суд вернул апелляционную жалобу Адахана Мадумарова, поданную в горсуд на решение Первомайского районного суда Бишкека, в результате чего его лишили депутатского мандата.

В Первомайском райсуде сообщили, что апелляционная жалоба возвращена в связи с пропуском срока на подачу документа.

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, из СИЗО Мадумаров вышел только 26 апреля.

26 апреля стало известно, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата ЖК Адахана Мадумарова. Основанием для такого решения стал приговор Первомайского районного суда Бишкека.

Отметим, Адахан Мадумаров был депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва от фракции «Бутун Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293573/
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