Афиша Бишкека на неделю: «Лебединое озеро», музыка из аниме и классика

30 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

26 апреля — 10 мая. Выставка «На первый взгляд»

Представлено более 20 живописных работ художницы Дарики Бакеевой, отражающих реальность через яркие и чистые цвета, создавая эмоциональный отклик у каждого зрителя.

Центр «Кудук», 12.00-19.00.

1 мая. Концерт классической музыки

Президентский камерный оркестр «Манас» исполнит «Серенаду для струнных» (Антонин Дворжак), «Вариации на тему Чайковского» (Антон Аренский), «Кыргызскую сюиту» (Муратбек Бегалиев) и другие произведения. Художественный руководитель оркестра, отличник культуры КР и главный дирижер — Семетей Султанов.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

2 мая. Концерт «Симфония аниме»

Погрузитесь в мир знаменитых аниме-мелодий и песен, оживленных мастерством симфонического оркестра, под руководством дирижера с мировым именем Кеничи Симуры. «Симфония аниме» — международный музыкальный проект, созданный в Японии компанией Aim Village.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

3 мая. Концерт «Классика и эстрада: гармония времен»

В программе произведения великих мировых творцов, утонченная классика, чувственные испанские мотивы, романтичная музыка итальянских композиторов, сцены из популярных оперных и балетных представлений, музыка кыргызских композиторов в исполнении Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

2 мая. Кинопремьеры

«Каскадеры» (боевик, комедия). Потрепанный жизнью каскадер Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.

«Неприличные гости» (комедия). Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.

«Всемирный потоп» (драма). Дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.

«Таро: Карта смерти» (ужасы). Когда компания друзей безрассудно нарушает священное правило гадания на таро — никогда не использовать чужую колоду — они неосознанно высвобождают зло, запертое в проклятых картах. Один за другим они оказываются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного в их гаданиях.

«Потрошитель. Наследие» (ужасы). Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по прозвищу Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.

«Жене» (комедия). Три невестки, живущие вместе в одном доме, не терпят издевательств со стороны свекрови и решают жить отдельно от родителей. Но по традиции одна невестка должна оставаться в доме со свекровью. Невестки делают все возможное, чтобы первыми уйти из дома.

«Спящие псы» (детектив). После лечения провалов в памяти бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

«Ужас Амитивилля: Мотель призраков» (ужасы). В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами.

3 мая. Балет «Лебединое озеро»

Сказку рыцарской эпохи, великую историю любви, волшебства и коварства увидите с участием Дарьи Лякишевой, Даяны Кыдыралиевой и премьера театра, главного балетмейстера КНАТОБ Каната Надырбека.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.