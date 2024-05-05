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Общество

Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта

Завтра, 6 мая, в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, подача воды будет прекращена с 9.00 до 23.00 в район, ограниченный улицами Толстого, Матросова, Кулатова, Жукеева- Пудовкина, Джантошева, Медерова, Байтика Баатыра, переулками Гвардейским и Береговым.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Район отключения воды

Отключение связано с проведением ремонтных работ на городских водопроводных сетях.

Бишкекводоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293235/
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