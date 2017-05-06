Суды в отношении «Азаттыка» и Zanoza.kg приостановят

«Суды в отношении «Азаттыка» и Zanoza.kg будут приостановлены», — заявила ИА «24.kg» юрист Клара Сооронкулова.

По ее словам, Конституционная палата (КП) приняла к рассмотрению ходатайство о признании статей 1 и 4 Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» противоречащими Конституции.

Напомним, статья 4 уполномочивает генерального прокурора защищать честь и достоинство президента КР. «Но по Конституции 2010 года у президента совершенно другой статус. Более того, Основной закон четко трактует функции Генпрокуратуры, и расширению они не подлежат. И еще такой момент: честь и достоинство — это личные характеристики человека, а президент — это все-таки институт, и не стоит его персонифицировать. Тогда давайте введем такие понятия, как честь и достоинство премьер-министра или Жогорку Кенеша», — отметила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что гражданские суды, пока КП не примет решение по ходатайству, согласно закону будут приостановлены.

Ранее Генеральная прокуратура подала пятый по счету иск к журналистам Zanoza.kg и иск к руководителю Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Надзорный орган считает, что они задели честь и достоинство президента Кыргызстана, когда освещали работу круглого стола, посвященного теме свободы слова и гражданских прав.

Суд постановил арестовать имущество правозащитника и запретил главному редактору Zanoza.kg Дине Масловой и соучредителю издания Нарыну Айыпу, а также Чолпон Джакуповой покидать территорию страны. ГП КР требует взыскать с ответчиков 12 миллионов сомов.