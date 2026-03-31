Совет судей Кыргызстана 27 марта рассмотрел ряд дисциплинарных и уголовно-правовых вопросов в отношении судей и принял несколько решений.

В частности, по жалобе граждан Искаковых в отношении судьи Октябрьского районного суда Бишкека К.М.Э. применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. По ряду других жалоб, включая обращения в отношении судей Бишкекского городского, Ошского городского и районных судов, а также представления прокуратуры Нарынской области, в привлечении к ответственности отказано.

Ключевые решения касаются двух судей

Так, Совет судей рассмотрел представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности председателя Административного суда Ошской области С.Д.С. По итогам обсуждения в даче согласия на уголовное преследование отказано, однако судья привлечен к дисциплинарной ответственности — принято решение о досрочном освобождении от должности. Соответствующее представление направлено президенту.

В то же время по другому делу Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Аламудунского районного суда Чуйской области Ж.Ш.Б. Материалы касаются дела по статье о коррупционных преступлениях. В отношении судьи также внесено представление президенту о временном отстранении от должности.

Совет судей продолжает рассматривать дисциплинарные и уголовные вопросы в отношении представителей судебной системы в рамках действующего законодательства.