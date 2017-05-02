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Общество

Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik

Эдиль Байсалов прокомментировал заявление пресс-службы компании Elektromed Elektronik.

Он считает, что его пытаются выставить виноватым и уличить в связях с какими-то международными террористическими группами.

Эдиль Байсалов назвал себя настоящим другом Турецкой Республики.

По его словам, за прошедшие недели было ясно, что заявление президентской пресс-службы от 12 апреля 2017 года поставило компанию Elektromed в совершенно безвыходное положение

Эдиль Байсалов недоумевает, почему его обвиняют в том, чего он в реальности не говорил.

«Во-первых, где и когда я говорил, что фирма Gülcanlar якобы нелегальным путем была куплена фирмой Elektromed и будто бы была осуществлена незаконная процедура? Во-вторых, где и когда я оклеветал, что фирма Gülcanlar была куплена у Алмазбека Атамбаева незаконным путем?» — недоумевает Эдиль Байсалов. Он подчеркнул, что никогда подобного не утверждал.

По словам Эдиля Байсалова, он отмечал лишь, что не нашел в СМИ каких-либо открытых документов в подтверждение сообщения пресс-службы от 12 апреля, что компания Elektromed Elektronik принадлежала Алмазбеку Атамбаеву, или то, что компания Gulcanlar Elektrik была переименована в Eletkromed.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила о встрече Алмазбека Атамбаева с генеральным прокурором Кыргызстана Индирой Джолдубаевой. Президент отчитался, откуда у него миллионы.

Однако позже его пресс-служба принесла общественности свои извинения за допущенную ошибку в тексте пресс-релиза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50964/
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