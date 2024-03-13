Управделами президента передадут 100 процентов акций ГИК. Подписан указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О передаче функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят в целях повышения эффективности деятельности ОАО «ГИК», улучшения механизма ипотечного кредитования, а также создания условий для принятия и реализации государственной программы по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования.

Кабмину поручено:

1) передать функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания» с государственной долей 100 процентов акций от Госагентства по управлению государственным имуществом управлению делами президента;

2) совместно с управлением делами президента внести на рассмотрение проект решения по внесению изменений в положение об управлении делами президента, вытекающих из настоящего указа.

Также управлению делами президента совместно с Государственным агентством по управлению государственным имуществом поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа, а кабинету министров привести свои решения в соответствие.