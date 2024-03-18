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Власть

Эдиль Байсалов призвал международное сообщество к прекращению войны в Газе

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов призвал международное сообщество к прекращению военных действий в Газе. Об этом он сказал на открытии фотовыставки, посвященной 80-летию Министерства иностранных дел КР.

Он поздравил ветеранов и работников дипломатической службы с юбилеем, отметив, что у истоков кыргызской дипломатии в разные годы стояли выдающиеся профессионалы, патриоты, государственные деятели и ученые нашей страны.

Эдиль Байсалов также выступил с заявлением по гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Он отметил, что уже шесть месяцев мир наблюдает методичное уничтожение населения Газы. Убито 13 тысяч детей. Погибло 165 сотрудников ООН, 95 журналистов.

«Большинство из них убиты целенаправленно. Все это задокументировано! В 2024 году в прямом эфире мы наблюдаем за геноцидом. В прямом эфире мы смотрим за тем, как 2 миллиона палестинцев страдают от голода и мир ничего не может сделать», — подчеркнул замглавы кабмина.

Кыргызстан осуждает терроризм. В октябре мы осудили нападение на мирных жителей Израиля. Мы признаем право народа Израиля на самозащиту, но у еврейского правительства нет права ставить себя выше международного права и Организации Объединенных Наций.

зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов

Он добавил, что Кыргызстан призывает международное сообщество и Соединенные Штаты Америки, к прекращению этого безумия и геноцида.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289301/
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