В Чуйской области разработан проект по благоустройству территории музея «Бурана»

Архитекторы Чуйского районного управления градостроительства и архитектуры при департаменте градостроительства Минстроя подготовили новый эскизный проект, направленный на благоустройство территории археолого-архитектурного музейного комплекса «Бурана».

Проект предусматривает озеленение прилегающей территории, установку малых архитектурных форм, создание удобных парковочных зон, а также обустройство комфортного общественного пространства для посетителей. Планируется организация пешеходных дорожек, зон отдыха, дополнительных зеленых участков и элементов, улучшающих туристическую инфраструктуру комплекса.

По информации архитекторов, цель проекта — создать удобные, безопасные и современные условия для местных жителей и иностранных туристов, посещающих один из ключевых исторических объектов региона.