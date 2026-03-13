Фестиваль сумолока пройдет на территории комплекса «Башня Бурана»

В Чуйской области на территории историко-археологического комплекса «Башня Бурана» пройдет фестиваль сумолока. Об этом 24.kg сообщила организатор мероприятия Элнура Кулуева.
По ее словам, во время праздника планируется установить 10 казанов, в которых участники будут совместно готовить традиционное блюдо. К участию приглашаются все желающие жители и гости региона.
Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на сохранение национальных традиций и объединение людей вокруг древнего весеннего обряда.
Сумолок — традиционное блюдо народов Центральной Азии, которое готовят из пророщенной пшеницы, муки и растительного масла. Его варят в больших казанах в течение 10-12 часов обычно накануне праздника Нооруз. Приготовление сопровождается песнями, танцами и совместной работой, поэтому сумолок считается символом единства, достатка и обновления.