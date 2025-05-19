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Общество

Молодую львицу изъяли у местного жителя в Ошской области и оштрафовали его

8-месячную львицу нашли во время рейда у жителя села Кызыл-Мээнет Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. 

Рейд проводился инспекторами Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора министерства совместно с сотрудниками Ош-Баткенского общества охотников и рыболовов и оперативниками СБНОН по городу Ошу и Ошской области.  

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч сомов, а львицу временно определили в Ошский городской зоопарк. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329526/
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