Молодую львицу изъяли у местного жителя в Ошской области и оштрафовали его

8-месячную львицу нашли во время рейда у жителя села Кызыл-Мээнет Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Рейд проводился инспекторами Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора министерства совместно с сотрудниками Ош-Баткенского общества охотников и рыболовов и оперативниками СБНОН по городу Ошу и Ошской области.

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч сомов, а львицу временно определили в Ошский городской зоопарк.