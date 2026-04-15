В Токмоке закрыли нелегальный зоопарк, животных передали фонду «Бугу эне»

В городе Токмоке закрыли передвижной зоопарк, а всех животных изъяли и передали на временное содержание. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Напомним, жители Токмока ранее просили проверить передвижной зоопарк, который приехал в город. По словам очевидцев, в отношении животных применялись жестокие методы обращения.

Как сообщили посетители, животных били и тыкали палками, чтобы заставить их двигаться и развлекать публику, а звери выглядят запуганными и находятся в стрессовом состоянии.

Проверку провели сотрудники Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с представителем общественного фонда «Бугу эне», милицией Токмака и специалистами городской ветеринарной службы.

Во время проверки выяснилось, что у владельцев зоопарка отсутствовали необходимые разрешительные документы на содержание диких животных. По факту был составлен акт.





Жители Токмока сообщили 24.kg, что на месте зоопарка не осталось ни одного животного. Горожане выразили надежду, что все изъятые животные, включая верблюда, которого били палкой, теперь находятся в надлежащих условиях.

По итогам проверки компетентные органы обещают принять меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.