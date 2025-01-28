Пожар в зоопарке Бишкека. Причиной, возможно, стало замыкание в проводке

По предварительным данным, пожар в бишкекском зоопарке начался из-за замыкания в проводке. Об этом сообщил директор центра ZooBishkek Владислав Шевченко.
По информации бригады пожарных, возгорание произошло из-за замыкания в одном из закрытых теплых вольеров — в зимнее время там всегда работает электрообогрев пола и стен для поддержания комфортной температуры тропическим животным. Огонь перекинулся и на соседний вольер.
Как сообщил директор, проводка новая, и подключение выполнено профессионально и хорошо заземлено. «Возможно, по нашему предположению, замыкание спровоцировали резкие скачки и перепады напряжения, от которых никто не застрахован», — добавил он.
МЧС вынесет официальное заключение после соответствующих проверок.
Центр будет временно закрыт для восстановления вольеров и устранения последствий пожара.