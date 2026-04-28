В фонде «Бугу эне» показали слепую медведицу, спасенную из токмокского зоопарка

В общественном фонде «Бугу эне» показали еще одно животное, спасенное из токмокского передвижного зоопарка.

«Бурый медведь, предположительно самка, достаточно преклонного возраста. Медведица находится в плачевном состоянии, как оказалось, она слепа на оба глаза и ориентируется исключительно по площади своего вольера», — сообщают в фонде.

Напомним, что в Токмоке после многочисленных жалоб посетителей передвижного зоопарка на условия содержания животных и действия сотрудников было принято решение о передаче животных в реабилитационный центр общественного фонда «Бугу Эне».