11:47
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество

В каракольском зоопарке родился детеныш ламы

В каракольском зоопарке родился детеныш Гуанако, в простонародье — ламы. Общественный фонд «Бугу Эне» разместил у себя в социальных сетях трогательное видео малыша со старшими сородичами.

«Маленький Гуанако уже влился в стаю и, конечно же, не отходит от мамочки. А та, в свою очередь, его ревностно охраняет», — сообщили в фонде «Бугу Эне».

Справка 24.kg

Каракольский зоопарк — это единственный в Кыргызстане зоопарк с большой площадью в 7,5 гектара, который находится в городе Каракол. Он был основан в 1987 году. Когда распался Советский Союз и его бывшие республики остались один на один со своими проблемами, власти отказались от финансирования зоопарка. Диким животным нечего было есть. На помощь пришли немецкая ассоциация, занимающаяся охраной природы, и неравнодушные кыргызстанцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353243/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе торжественно открыли зимний туристический сезон
Полеты из Бишкека в Каракол будут выполняться четыре раза в неделю
Конфликт среди школьников на Иссык-Куле прокомментировали в Минпросвещения
Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым
В Караколе хотят повысить тариф на проезд в общественном транспорте
Более 9 гектаров земли на территории воинской части передано Караколу
Миллионы сомов и пустые скважины: в Караколе разоблачили схему в «Водоканале»
Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола
В Караколе подготовили новый Генеральный план развития города
Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
Проспект Чуй так и&nbsp;не&nbsp;открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не&nbsp;выполнены Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Бизнес
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый ESG-ориентир Центральной Азии «Элдик Банк» — новый ESG-ориентир Центральной Азии
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
3 декабря, среда
11:44
Египет увеличил стоимость въездной визы до $45 Египет увеличил стоимость въездной визы до $45
11:32
В каракольском зоопарке родился детеныш ламы
11:24
Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП Термез — Хайратон
11:18
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
11:09
Урегулирование. Марко Рубио назвал главное разногласие между Москвой и Киевом