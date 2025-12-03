В каракольском зоопарке родился детеныш ламы

В каракольском зоопарке родился детеныш Гуанако, в простонародье — ламы. Общественный фонд «Бугу Эне» разместил у себя в социальных сетях трогательное видео малыша со старшими сородичами.
«Маленький Гуанако уже влился в стаю и, конечно же, не отходит от мамочки. А та, в свою очередь, его ревностно охраняет», — сообщили в фонде «Бугу Эне».
Справка 24.kg
Каракольский зоопарк — это единственный в Кыргызстане зоопарк с большой площадью в 7,5 гектара, который находится в городе Каракол. Он был основан в 1987 году. Когда распался Советский Союз и его бывшие республики остались один на один со своими проблемами, власти отказались от финансирования зоопарка. Диким животным нечего было есть. На помощь пришли немецкая ассоциация, занимающаяся охраной природы, и неравнодушные кыргызстанцы.