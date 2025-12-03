В каракольском зоопарке родился детеныш ламы

В каракольском зоопарке родился детеныш Гуанако, в простонародье — ламы. Общественный фонд «Бугу Эне» разместил у себя в социальных сетях трогательное видео малыша со старшими сородичами.

«Маленький Гуанако уже влился в стаю и, конечно же, не отходит от мамочки. А та, в свою очередь, его ревностно охраняет», — сообщили в фонде «Бугу Эне».