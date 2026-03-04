10:57
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Енот Василий худеет: в Каракольском зоопарке борются с ожирением питомца

В Каракольском зоопарке продолжают следить за здоровьем енота по кличке Василий, который в последнее время заметно набрал вес. Сотрудники учреждения решили всерьез заняться его физической формой и стараются заставлять питомца больше двигаться.

По словам работников зоопарка, енот пока не очень любит активность, однако его регулярно побуждают к движению, чтобы избежать проблем со здоровьем. В шутку сотрудники отмечают, что иначе Василий однажды может «застрять в проеме, как Винни-Пух в норе».

Напомним, енот Василий появился в Каракольском зоопарке недавно. Его выкупили у цирка неравнодушные люди и передали в дар зоопарку, чтобы животное жило в более спокойных условиях.

Сейчас Василий постепенно осваивается на новом месте. В зоопарке надеются, что благодаря правильному питанию и активности он сможет прийти в хорошую форму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364452/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
В старейшем национальном парке Африки родилась пара редких горных горилл
В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул пьяным в туалете
В каракольском зоопарке родился детеныш ламы
Биологическое разнообразие. Зоопарки Каракола и Пензы обменяются животными
Молодую львицу изъяли у местного жителя в Ошской области и оштрафовали его
В бишкекском зоопарке волк укусил ребенка за палец
Пожар в зоопарке Бишкека. Причиной, возможно, стало замыкание в проводке
Шесть обезьян и кенгуру погибли при пожаре в бишкекском зоопарке
В Таиланде звезде зоопарка бегемотику Му Денг сделали удостоверение личности
В зоопарке Каракола родился жеребенок лошади Пржевальского
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
4 марта, среда
10:54
Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленькую Венецию» Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленьку...
10:46
В Мин-Булаке сотрудники муниципального предприятия жалуются на задержку зарплаты
10:43
Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник
10:43
Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ
10:40
Суюн Омурзаков: Пробки в городе Ош стали самой большой проблемой