Енот Василий худеет: в Каракольском зоопарке борются с ожирением питомца

В Каракольском зоопарке продолжают следить за здоровьем енота по кличке Василий, который в последнее время заметно набрал вес. Сотрудники учреждения решили всерьез заняться его физической формой и стараются заставлять питомца больше двигаться.

По словам работников зоопарка, енот пока не очень любит активность, однако его регулярно побуждают к движению, чтобы избежать проблем со здоровьем. В шутку сотрудники отмечают, что иначе Василий однажды может «застрять в проеме, как Винни-Пух в норе».

Напомним, енот Василий появился в Каракольском зоопарке недавно. Его выкупили у цирка неравнодушные люди и передали в дар зоопарку, чтобы животное жило в более спокойных условиях.

Сейчас Василий постепенно осваивается на новом месте. В зоопарке надеются, что благодаря правильному питанию и активности он сможет прийти в хорошую форму.