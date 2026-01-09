21:10
Общество

В старейшем национальном парке Африки родилась пара редких горных горилл

В национальном парке Вирунга, расположенном в пострадавшей от войны восточной части Демократической Республики Конго, у горной гориллы родились близнецы, пишет ВВС News.

В мире зоологии это событие большой важности, так как обитающие в Вирунге особи горных горилл — одни из последних в мире. Этот вид приматов считается исчезающим.

Новорожденных близнецов обнаружили рейнджеры, отвечающие за мониторинг условий обитания и состояния здоровья горных горилл.

Они увидели 22-летнюю гориллу по кличке Мафуко, обнимающей своих детенышей (оба мужского пола). Предварительный осмотр показал, что все семейство чувствует себя хорошо.

Считается, что вероятность рождения близнецов у горных горилл составляет всего около одного процента.
