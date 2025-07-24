Биологическое разнообразие. Зоопарки Каракола и Пензы обменяются животными

Для поддержки биологического разнообразия зоопарки Каракола (Иссык-Кульская область Кыргызстана) и Пензы (Россия) обменяются животными.

Глава российского города Олег Денисов встретился с директором Каракольского зоопарка Салтанат Сеитовой. Делегация из Пензенской области осмотрела обновленный после капитального ремонта Каракольский зоосад.

Салтанат Сеитова приехала в Пензу с ответным визитом, чтобы осмотреть местный зоопарк и обсудить обмен животными. Директор учреждения Андрей Воскресенский показал главе города и гостям строящийся вольер для двух шотландских коров. Животные приехали в Сурский край из Барнаула и Великого Устюга.

«Мы рады возможности укрепить партнерские отношения между Пензой и городами стран СНГ», — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества учреждений культуры. Также глава Пензы сообщил, что скоро в экспозиции Пензенского зоопарка появятся новые обитатели из Кыргызстана.