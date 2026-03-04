Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленькую Венецию». Об этом Исманали Жороев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, роща была основана в 1981 году у реки Аламедин.

«Общая площадь составляет 136 гектаров, но освоено только 40 гектаров. Остальная часть заброшена. Это уникальная зона, где растет много редких видов растений и деревьев. Озера на территории рощи тоже заброшены. Не работает ирригационная система, образовались стихийные свалки. Я считаю, что эту зеленую зону нужно комплексно развивать», — сказал Исманали Жороев.

Он предложил ряд мер по восстановлению рощи.

«Надо разработать муниципальную программу по развитию Карагачевой рощи. Также провести инвентаризацию деревьев, посадить новые саженцы. Следует провести реконструкцию ирригационных систем и начать использование всех озер. Необходимо превратить этот район в маленькую Венецию — создать экопарк, установить видеонаблюдение, свет, велодорожки, а также на основе ГЧП организовать мини-лодочные станции. Все это способствовало бы сохранению этой уникальной зоны, развитию туризма. Мы обязаны сохранить рощу как уникальное наследие», — призвал нардеп.