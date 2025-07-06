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Агент 024

Комсомольское озеро в Бишкеке готовят к официальному открытию

Комсомольское озеро в Карагачевой роще Бишкека готовят к официальному открытию.

Сотрудники муниципальных служб устанавливают буйки, за которые нельзя заплывать, украшают зону воздушными шарами, убирают мусор. 

Появились зонтики, чтобы было где спрятаться от солнца, открыты туалеты, покрашены раздевалки и скамейки.

Согласно правилам, время для купания установлено с 9.00 до 20.00, хотя люди купаются с раннего утра.

Этот искусственный водоем ранее наполняли водой из БЧК. С прошлого года используют чистую воду из скважины, но само озеро, по словам отдыхающих, сейчас выглядит не особо чистым.

В 2024-м Комсомольское озеро и зону отдыха в Карагачевой роще открыли 30 июля.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/335320/
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