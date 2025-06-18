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Общество

Карагачевая роща в Бишкеке умирает: озера без воды, деревья сохнут, трава желтая

Фото 24.kg

Знаковая зеленая зона столицы — Карагачевая роща — на грани гибели. В разгар лета парк буквально выгорает: нет воды, деревья сохнут, озера пустые и зарастают камышом, земля потрескалась. Ситуацию ухудшает отсутствие системного ухода и разрушенная ирригационная инфраструктура. Это все увидел журналист 24.kg, побывавший на месте.

Жители столицы бьют тревогу: Комсомольское и Пионерское озера, расположенные на территории рощи, заброшены. Водоемы, где когда-то купались дети и проводили городские праздники, сегодня представляют собой высохшие чаши с трещинами. Арыки и ирригационные каналы, обеспечивавшие водоснабжение парка, разрушены и заброшены.

Раньше вся роща была зеленой даже в июле. Сейчас все желтое, сухое, деревья сбрасывают листву как осенью.

рассказывает местная жительница.

Карагачевая роща — один из старейших городских лесопарков, памятник природы с 2002 года. Она была заложена в конце XIX века русским лесоводом Алексеем Фетисовым. Однако за последние два десятилетия ее площадь сократилась почти на 40 гектаров — из-за застройки, самозахватов и вырубки деревьев.

Экологи отмечают, что без воды в опасности оказываются десятки видов деревьев — карагач, клен, ясень, тополь. Под угрозой исчезновения и экосистема, включая птиц, белок и редкие виды насекомых.

В июле 2024 года мэрия торжественно открыла реконструированное Комсомольское озеро. Водоем очистили и наполнили водой. Планировали установку насосной станции и фильтрационной системы. Однако судьба второго озера — Пионерского — остается неясной. Работы по его восстановлению пока не запущены.

Общественные активисты и местные жители регулярно организуют в Карагачевой роще посадки деревьев и субботники. Тем не менее усилий волонтеров недостаточно. Без централизованной стратегии спасения  Бишкек может потерять уникальную природную территорию, появившуюся более ста лет назад.

Справка 24.kg

Карагачевая роща занимает около 140 гектаров, является памятником природы с 2002 года.
Здесь произрастают более 40 видов деревьев и кустарников, обитает более 80 видов птиц.
В советское время здесь работали пляжи, лодочные станции, велотреки и читальные павильоны.

Символом зеленого Бишкека всегда была именно Карагачевая роща. Сегодня она нуждается в спасении: полноценной ирригационной системе, охране от застройки, финансировании и внимании со стороны властей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333101/
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