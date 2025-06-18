Карагачевая роща в Бишкеке умирает: озера без воды, деревья сохнут, трава желтая

Знаковая зеленая зона столицы — Карагачевая роща — на грани гибели. В разгар лета парк буквально выгорает: нет воды, деревья сохнут, озера пустые и зарастают камышом, земля потрескалась. Ситуацию ухудшает отсутствие системного ухода и разрушенная ирригационная инфраструктура. Это все увидел журналист 24.kg, побывавший на месте.
Раньше вся роща была зеленой даже в июле. Сейчас все желтое, сухое, деревья сбрасывают листву как осенью.рассказывает местная жительница.
Карагачевая роща — один из старейших городских лесопарков, памятник природы с 2002 года. Она была заложена в конце XIX века русским лесоводом Алексеем Фетисовым. Однако за последние два десятилетия ее площадь сократилась почти на 40 гектаров — из-за застройки, самозахватов и вырубки деревьев.
Экологи отмечают, что без воды в опасности оказываются десятки видов деревьев — карагач, клен, ясень, тополь. Под угрозой исчезновения и экосистема, включая птиц, белок и редкие виды насекомых.
В июле 2024 года мэрия торжественно открыла реконструированное Комсомольское озеро. Водоем очистили и наполнили водой. Планировали установку насосной станции и фильтрационной системы. Однако судьба второго озера — Пионерского — остается неясной. Работы по его восстановлению пока не запущены.
Справка 24.kg
Карагачевая роща занимает около 140 гектаров, является памятником природы с 2002 года.
Здесь произрастают более 40 видов деревьев и кустарников, обитает более 80 видов птиц.
В советское время здесь работали пляжи, лодочные станции, велотреки и читальные павильоны.
Символом зеленого Бишкека всегда была именно Карагачевая роща. Сегодня она нуждается в спасении: полноценной ирригационной системе, охране от застройки, финансировании и внимании со стороны властей.