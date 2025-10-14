12:20
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Общество

Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году

Фото Евгения Липкина. Озеро Комсомольское в Карагачевой роще

Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Депутат Куванычбек Конгантиев спросил у чиновника, на какой стадии находится вопрос узаконивания земельных участков в Карагачевой роще.

«В начале созыва я поднял этот вопрос, вы просили время на подготовку ответа. Девять месяцев прошло, письменный ответ мы так и не получили», — сказал нардеп.

Читайте по теме
Бишкекский городской кенеш просит определить границы Карагачевой рощи

Азамат Кадыров ответил, что проект границ Карагачевой рощи готов. Со стороны технических служб процесс завершен, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение горкенеша.

«Почему не вносите? Люди ждут семь лет. Можете назвать конкретную дату, когда внесете?» — уточнил Куванычбек Конгантиев.

«Надеемся и приложим все усилия, чтобы вопрос по Карагачевой роще закрыть в этом году», — резюмировал вице-мэр.

Напомним, в декабре 2024 года Кубанычбек Конгантиев заявил на сессии БГК, что границы Карагачевой рощи до сих пор не определили.

Он отметил, что ранее на этой территории выдавались государственные акты на земельные участки, преимущественно учителям. Однако многие из них так и не смогли оформить соответствующие документы.

Постановлением БГК от 23 декабря 2024 года № 9 мэрии города Бишкека поручали в месячный срок определить, утвердить границы парка «Карагачевая роща» и начать процедуры амнистии земельных участков в установленном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347109/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Набережный парк планируют организовать в Караколе
Новый парк имени Барпы Алыкулова открыли в городе Ош
Реконструкция парка в Нарыне обойдется в $500 тысяч
В Чолпон-Ате построят современный парк «Ынтымак» (эскизы)
В Джалал-Абаде парк «Жениш» передадут частникам: власти запускают эксперимент
В Диснейленде Парижа откроют тематическую зону «Мир Холодного сердца»
Открытие парка «Евразия». Президент призвал бережно относиться к аттракционам
В Кыргызстане построят парк в стиле фэнтези. Проект реализует компания из США
В Бишкеке более ста человек наводят порядок в парке «40 лет Киргизии»
Карагачевую рощу в Бишкеке закроют для посещения 28 июля
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
12:18
Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени президента Кыргызстана Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени...
12:16
ГКНБ выявил коррупционную схему в Жайылском филиале «Кадастра»
12:16
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
12:09
Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году
12:04
ГКНБ задержал преподавателей Евразийского университета за подделку оценок