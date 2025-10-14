Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Депутат Куванычбек Конгантиев спросил у чиновника, на какой стадии находится вопрос узаконивания земельных участков в Карагачевой роще.

«В начале созыва я поднял этот вопрос, вы просили время на подготовку ответа. Девять месяцев прошло, письменный ответ мы так и не получили», — сказал нардеп.

Читайте по теме Бишкекский городской кенеш просит определить границы Карагачевой рощи

Азамат Кадыров ответил, что проект границ Карагачевой рощи готов. Со стороны технических служб процесс завершен, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение горкенеша.

«Почему не вносите? Люди ждут семь лет. Можете назвать конкретную дату, когда внесете?» — уточнил Куванычбек Конгантиев.

«Надеемся и приложим все усилия, чтобы вопрос по Карагачевой роще закрыть в этом году», — резюмировал вице-мэр.

Напомним, в декабре 2024 года Кубанычбек Конгантиев заявил на сессии БГК, что границы Карагачевой рощи до сих пор не определили.

Он отметил, что ранее на этой территории выдавались государственные акты на земельные участки, преимущественно учителям. Однако многие из них так и не смогли оформить соответствующие документы.

Постановлением БГК от 23 декабря 2024 года № 9 мэрии города Бишкека поручали в месячный срок определить, утвердить границы парка «Карагачевая роща» и начать процедуры амнистии земельных участков в установленном порядке.