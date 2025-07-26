Карагачевую рощу в Бишкеке закроют для посещения 28 июля

Карагачевую рощу закроют для посещения 28 июля из-за учений МЧС. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что учения пройдут для повышения уровня готовности экстренных служб. Они направлены на отработку действий при чрезвычайных ситуациях на водоемах и обеспечение безопасности граждан в местах массового отдыха у воды.

В мероприятиях задействуют сотрудников МЧС, спасательные службы, представителей других профильных ведомств. В ходе учений пройдут тренировки по спасению утопающих, эвакуации пострадавших, оказанию первой помощи, координации взаимодействия между различными службами в условиях ЧС.

Власти города просят жителей и гостей столицы воздержаться от посещения Карагачевой рощи.

После завершения учений ее вновь откроют для свободного доступа.