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Общество

Карагачевую рощу в Бишкеке закроют для посещения 28 июля

Фото пресс-службы мэрии

Карагачевую рощу закроют для посещения 28 июля из-за учений МЧС. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что учения пройдут для повышения уровня готовности экстренных служб. Они направлены на отработку действий при чрезвычайных ситуациях на водоемах и обеспечение безопасности граждан в местах массового отдыха у воды.

В мероприятиях задействуют сотрудников МЧС, спасательные службы, представителей других профильных ведомств. В ходе учений пройдут тренировки по спасению утопающих, эвакуации пострадавших, оказанию первой помощи, координации взаимодействия между различными службами в условиях ЧС.

Власти города просят жителей и гостей столицы воздержаться от посещения Карагачевой рощи.

После завершения учений ее вновь откроют для свободного доступа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337595/
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