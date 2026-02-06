11:34
Происшествия

Пропавший без вести житель Канта найден мертвым в Бишкеке

Разыскиваемый в течение 25 дней Бейшенбек Асыранкулов найден мертвым в Карагачевой роще в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили родные мужчины.

Причина смерти пока неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина гибели.

Напомним, житель Канта Бейшенбек Асыранкулов, 1951 года рождения, вышел из дома и не вернулся. С заявлением о его пропаже в отдел внутренних дел обратился его сын. Мужчина числился без вести пропавшим, его поисками занимались сотрудники ОВД Иссык-Атинского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
