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Общество

В Бишкеке открыли Комсомольское озеро

В Бишкеке открыли Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Обновленная территория теперь доступна для всех желающих освежиться в жаркую погоду и провести время на природе. Для безопасности отдыхающих дежурят спасатели.

Озеро открыто для купания с 10.00 до 19.00.

Несколько правил купания на озере Комсомольском:

  • детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;
  • не заплывайте за буйки;
  • не плавать в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставляйте ребенка без присмотра у воды;
  • запрещается плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;
  • будьте осторожны, не купайтесь, когда облачно или ветрено.

Власти города убедительно просят следовать правилам безопасности во время купания.

Как сообщают СМИ, днем ранее уже произошел инцидент: 22-летний горожанин чуть не утонул в озере. Его удалось спасти. Парню оказали первую медицинскую помощь и передали врачам скорой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335383/
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