В Бишкеке открыли Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Обновленная территория теперь доступна для всех желающих освежиться в жаркую погоду и провести время на природе. Для безопасности отдыхающих дежурят спасатели.
Озеро открыто для купания с 10.00 до 19.00.
Несколько правил купания на озере Комсомольском:
- детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;
- не заплывайте за буйки;
- не плавать в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставляйте ребенка без присмотра у воды;
- запрещается плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;
- будьте осторожны, не купайтесь, когда облачно или ветрено.
Власти города убедительно просят следовать правилам безопасности во время купания.
Как сообщают СМИ, днем ранее уже произошел инцидент: 22-летний горожанин чуть не утонул в озере. Его удалось спасти. Парню оказали первую медицинскую помощь и передали врачам скорой.