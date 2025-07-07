В Бишкеке открыли Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Обновленная территория теперь доступна для всех желающих освежиться в жаркую погоду и провести время на природе. Для безопасности отдыхающих дежурят спасатели.

Озеро открыто для купания с 10.00 до 19.00.

Несколько правил купания на озере Комсомольском:

детям плавать следует только под присмотром взрослых и родителей;

не заплывайте за буйки;

не плавать в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте ребенка без присмотра у воды;

запрещается плавать рядом с лодками, преследовать моторную лодку;

будьте осторожны, не купайтесь, когда облачно или ветрено.

Власти города убедительно просят следовать правилам безопасности во время купания.

Как сообщают СМИ, днем ранее уже произошел инцидент: 22-летний горожанин чуть не утонул в озере. Его удалось спасти. Парню оказали первую медицинскую помощь и передали врачам скорой.