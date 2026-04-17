Общество

Не восстание, а Уркун. В Бишкеке прошла лекция о трагедии 1916 года

В Бишкеке прошла очередная лекция в рамках серии, посвященной 110-летию Уркуна, организованная площадкой «Эсимде».

С докладом «Долгий год: 1916-1921» выступил историк и философ Элери Битикчи.

Он заявил, что название исторических событий — это не просто описание, а зачастую политическая позиция. В частности, термин «восстание» является наследием советской интерпретации и появился уже после 1917-го, чтобы вписать трагедию в революционный нарратив.

По словам Элери Битикчи, такое определение искажает смысл произошедшего, представляя жертв как погибших «во имя светлого будущего» и тем самым идеологизируя трагедию.

В то же время слово «Уркун» использовалось самими очевидцами событий, что делает его более точным и справедливым с исторической точки зрения.

Эксперт также подчеркнул, что коллективная память народа и государственная трактовка истории часто расходятся. Главный вывод — необходимость осмысления трагедии через призму гуманизма, сострадания и ценности человеческой жизни.

Лекции проходят в открытом формате и приурочены к выходу книги, посвященной событиям тех лет.
