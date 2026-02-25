Переселенцы из Таджикистана просят доступ к могилам близких в соседней стране

Этнические кыргызы, переселившиеся из Таджикистана в Кыргызстан, просят оказать содействие в получении разрешений на посещение кладбищ, оставшихся в соседней стране. Их просьбу сегодня на заседании Жогорку Кенеша озвучила депутат Камила Талиева.

По ее словам, поступило коллективное обращение, подписанное более чем 300 этническими кыргызами, которые переехали из таджикского села Жийделик в села Арка, Жаштык и Достук Лейлекского района Баткенской области. Заявители просят либо вернуть территорию кладбища, либо предоставить им официальное разрешение на его посещение, так как там захоронены их родители и близкие.

Жители отметили, что переселившиеся из КР граждане РТ уже получили аналогичные разрешения на посещение кладбищ на кыргызской территории.

«Это очень серьезный вопрос. Заявители просят дать им возможность посещать и читать поминальные молитвы у могил родных», — сказала Камила Талиева.

Она сообщила, что направила данное обращение в Пограничную службу и другие профильные ведомства. И обратилась к представителю президента и кабмина в Жогорку Кенеше Бектуру Зулпиеву с просьбой взять этот вопрос под личный контроль.