Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта

Дети этнических кыргызов, проживающих в нашей стране, сталкиваются с серьезными трудностями при получении паспортов. Несмотря на наличие гражданства КР и свидетельства о рождении, по достижении совершеннолетия они не могут оформить документы. Об этом на встрече президента в Ноокатском районе сообщил этнический кыргыз по имени Манас.

По его словам, проблема в том, что, когда ребенок достигает возраста получения паспорта или загранпаспорта, у него требуют справку об отсутствии гражданства Таджикистана, так как на момент его рождения родители были гражданами той страны.

«Если мы обращаемся в РТ, ответ идет по шесть месяцев или вообще не приходит. При этом ребенок родился в Кыргызстане, имеет гражданство и свидетельство о рождении», — сказал мужчина.

Садыр Жапаров прямо на месте поручил сотрудникам своей администрации оперативно решить вопрос.

В последнее время в парламенте часто поднимают проблемы этнических кыргызов. Они жалуются на грубое отношение в госорганах, на то, что Таджикистан призывает в армию тех, кто уже взял гражданство КР, а также на сложности с получением статуса кайрылмана.