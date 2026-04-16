12:40
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Общество

Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта

Дети этнических кыргызов, проживающих в нашей стране, сталкиваются с серьезными трудностями при получении паспортов. Несмотря на наличие гражданства КР и свидетельства о рождении, по достижении совершеннолетия они не могут оформить документы. Об этом на встрече президента в Ноокатском районе сообщил этнический кыргыз по имени Манас.

— скриншот
Фото — скриншот
По его словам, проблема в том, что, когда ребенок достигает возраста получения паспорта или загранпаспорта, у него требуют справку об отсутствии гражданства Таджикистана, так как на момент его рождения родители были гражданами той страны.

Читайте по теме
«Если мы обращаемся в РТ, ответ идет по шесть месяцев или вообще не приходит. При этом ребенок родился в Кыргызстане, имеет гражданство и свидетельство о рождении», — сказал мужчина.

Садыр Жапаров прямо на месте поручил сотрудникам своей администрации оперативно решить вопрос.

В последнее время в парламенте часто поднимают проблемы этнических кыргызов. Они жалуются на грубое отношение в госорганах, на то, что Таджикистан призывает в армию тех, кто уже взял гражданство КР, а также на сложности с получением статуса кайрылмана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370619/
просмотров: 151
Версия для печати
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Бизнес
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
16 апреля, четверг
12:28
Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта
12:28
Центральная Азия становится одним из перспективных туристических регионов мира
12:17
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин
12:13
В Бишкеке на улице Тоголока Молдо электросамокаты перекрыли пешеходный проход
12:11
В Кыргызстане вводят должностной ранг «выездного посла»