19:04
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Общество

Как живут памирские кыргызы в Китае — фото и видео

Кыргызская делегация посетила Малый Памир в Китае и встретилась с памирскими кыргызами. Кадрами поездки поделилась Асел Калканова.

Участники побывали в селах Чакарагын и Булун-Кель Актооского уезда, где им показали жизнь местной общины: традиции, быт и условия в высокогорье.

Регион расположен на высоте около 3 тысяч 600 метров над уровнем моря. Делегация также посетила озеро Ак-Кум.

Отдельно участники отметили развитие туризма. Один из символов Памира — яки, которых до сих пор активно используют в хозяйстве.

Отметим, что памирские кыргызы проживают в Афганистане, Китае и Таджикистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369144/
просмотров: 463
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
19:04
США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и Польшей США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и П...
18:59
Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
18:52
В Бишкеке пройдет фестиваль диких тюльпанов
18:30
7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Пожар в Бишкеке: горит частный дом на улице Пионерской