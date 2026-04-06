Кыргызская делегация посетила Малый Памир в Китае и встретилась с памирскими кыргызами. Кадрами поездки поделилась Асел Калканова.

Участники побывали в селах Чакарагын и Булун-Кель Актооского уезда, где им показали жизнь местной общины: традиции, быт и условия в высокогорье.

Регион расположен на высоте около 3 тысяч 600 метров над уровнем моря. Делегация также посетила озеро Ак-Кум.

Отдельно участники отметили развитие туризма. Один из символов Памира — яки, которых до сих пор активно используют в хозяйстве.

Отметим, что памирские кыргызы проживают в Афганистане, Китае и Таджикистане.