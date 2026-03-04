Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР

Этнические кыргызы, переехавшие из Мургабского района и получившие гражданство Кыргызстана, подвергаются давлению со стороны властей Таджикистана. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Табылды Муратбеков.
По его словам, несмотря на наличие кыргызских паспортов, молодых людей продолжают призывать на военную службу в соседней республике. Для принуждения к возвращению таджикская сторона использует давление на их родственников, оставшихся в Мургабе, родителей и братьев вызывают в милицию и задерживают.
Зафиксированы случаи, когда у наших граждан, приехавших навестить родных, попросту изымают кыргызские паспорта.Табылды Муратбеков
Парламентарий потребовал от МИД обратить внимание на проблему на дипломатическом уровне, защитить права этнических кыргызов, получивших гражданство КР, и принять меры по урегулированию вопроса с таджикской стороной.