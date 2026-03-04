16:45
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР

Этнические кыргызы, переехавшие из Мургабского района и получившие гражданство Кыргызстана, подвергаются давлению со стороны властей Таджикистана. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Табылды Муратбеков.

Читайте по теме
Чужие среди своих: почему к этническим кыргызам относятся как к обузе

По его словам, несмотря на наличие кыргызских паспортов, молодых людей продолжают призывать на военную службу в соседней республике. Для принуждения к возвращению таджикская сторона использует давление на их родственников, оставшихся в Мургабе, родителей и братьев вызывают в милицию и задерживают.

Зафиксированы случаи, когда у наших граждан, приехавших навестить родных, попросту изымают кыргызские паспорта.

Табылды Муратбеков

Парламентарий потребовал от МИД обратить внимание на проблему на дипломатическом уровне, защитить права этнических кыргызов, получивших гражданство КР, и принять меры по урегулированию вопроса с таджикской стороной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364553/
просмотров: 726
Версия для печати
Материалы по теме
Переселенцы из Таджикистана просят доступ к могилам близких в соседней стране
Чужие среди своих: почему к этническим кыргызам относятся как к обузе
Депутат потребовал упростить получение документов для этнических кыргызов
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР
Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева
Живут не только на Памире. Афганские кыргызы просят власти КР о помощи
Дети иностранцев, родившихся в Кыргызстане, не получат местное гражданство
Этническим кыргызам на обучение в вузах Кыргызстана выделили 75 мест
Этническим кыргызам придали социальный статус. Президент подписал закон
О коррупции при регистрации этнических кыргызов заявил депутат Жогорку Кенеша
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
16:19
В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выехал на встречную полосу В Бишкеке на проспекте Айтматова водитель автобуса выех...
16:15
Ротация студентов. В Кыргызстане готовят программу региональной мобильности
16:01
Из Ирана эвакуирован один гражданин Кыргызстана с ребенком
15:55
В Бишкеке задержали мужчину с игрушечным пистолетом
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР