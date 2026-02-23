Чужие среди своих: почему к этническим кыргызам относятся как к обузе

Этнические кыргызы сталкиваются с системной дискриминацией и бюрократическим произволом при оформлении документов. Депутаты Жогорку Кенеша заявляют о грубом отношении в госорганах, из-за чего соотечественники чувствуют себя на родине «хуже врагов».

Этнический кыргыз Жаныбек Гадаев вернулся на историческую родину из Таджикистана более 10 лет назад. Обосновался в селе Васильевка Аламединского района Чуйской области. Он получил паспорт давно, но и тогда это было трудно — на все у него ушло почти 4 года.

Фото личного архива. Жаныбек и Парвана

Сегодня с бюрократическими барьерами столкнулась уже семья Жаныбека. Его супруга Парвана, прибывшая в Кыргызстан в 2023 году, не может оформить документы из-за ошибки в личных данных: ФИО ее матери в паспорте и документах ЗАГСа не совпадают. Из-за этого Парвана остается без статуса, а их четырехмесячный ребенок — без свидетельства о рождении.

«Никто не объяснил нам порядок действий, хотя мы обращались во многие места. Теперь надеемся, что после обращения к депутату дело сдвинется с мертвой точки. Я бегаю по инстанциям со свадьбы. Везде, куда бы ни приходил, часто сталкиваюсь с грубым отношением», — говорит он.

Многие этнические кыргызы, как и Жаныбек, обосновались в Аламединском районе — в селах Васильевка, Виноградное, Полевое и Октябрьское. По данным депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева, их число в районе достигает почти 40 тысяч человек. Большинство обратились к нему как к депутату своего округа с жалобами на одни и те же проблемы: сложности с получением гражданства, оформлением документов, социальных пособий, статуса «Баатыр эне».

Помимо бюрократии, остро стоит вопрос служебной этики сотрудников госорганов, особенно среди тех, кто оказывает услуги населению. По мнению Темирлана Айтиева, постоянная грубость и безразличие чиновников создают переселенцам дополнительные барьеры.

«В Кыргызстане к соотечественникам, которые вернулись на историческую родину в поисках защиты, порой относятся хуже, чем к врагам», — считает он.

Причина — путаница в фамилиях: муж сменил ее с Носировой на Сулайманову, тогда как в свидетельствах о рождении дети значатся под старой фамилией. В ЦОНе потребовали привести документы к единообразию. Пока границы были закрыты, семье пришлось через Москву переоформлять детям фамилию на Сулайманов — это обошлось почти в 50 тысяч сомов. Однако по возвращении сотрудники ЦОНа лишь развели руками, спросив: «Зачем вы их вообще меняли?».

Фото Жогорку Кенеша. Айсулу Носирова на приеме у депутата Темирлана Айтиева

Институт омбудсмена подтверждает, что проблемы Жаныбека и Айсулу системные: мониторинг выявил сотни обращений от этнических кыргызов, оказавшихся в «правовой ловушке».

Переселенцы из Таджикистана массово сталкиваются с уголовным преследованием за незаконное пересечение границы при попытке спастись от конфликтов, а мужчины годами не могут получить паспорта из-за невозможности сняться с воинского учета в стране исхода, где им грозят допросы.

Ситуация усугубляется бюрократическим «футболом» в ЦОНах, где документы на гражданство могут теряться на год, отсутствием механизма подтверждения свидетельств о рождении детей и жесткими сроками регистрации, нарушение которых ведет к непосильным штрафам.

Для решения кризиса правозащитники требуют от кабмина провести масштабную миграционную амнистию и законодательно упростить процедуру легализации соотечественников.

В ответ на запрос 24.kg в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции пояснили, что согласно Указу президента от 2 августа 2024 года, проблема расхождений в документах решена: теперь заявитель сам вправе выбирать вариант написания ФИО из паспорта или свидетельства о рождении. В ведомстве подчеркнули, что этнические кыргызы со статусом кайрылмана по закону имеют те же права на социальные пособия и льготы, что и граждане КР.

Справка 24.kg При возвращении на родину этнические кыргызы сначала получают статус кайрылмана. Его выдают на три года. Он дает право на социальные льготы, пособия и легальное проживание, пока человек оформляет полноценное гражданство КР.

В министерстве подчеркивают: статус «кайрылман» специально создан для упрощенного получения гражданства. Решение о его выдаче принимает межведомственная комиссия (ГКНБ, МВД, Минтруда) в течение двух месяцев.

Несмотря на жалобы, в ведомстве заявляют, что кайрылманы обеспечены всеми льготами: сотни детей учатся в школах и вузах, взрослые получают медпомощь, пенсии и пособия как граждане КР.

«В случае фактов дискриминации или ненадлежащего обращения со стороны представителей территориальных подразделений Минтруда можно обратиться в общественную приемную министерства по номеру 1966. Звонок бесплатный», — отметили в ведомстве.

Тем временем депутат Темирлан Айтиев через парламентскую площадку обратился к Министерству юстиции с требованием пересмотреть механизмы выдачи документов и разработать четкие алгоритмы взаимодействия со странами исхода. По его словам, получение одной справки не должно занимать год.

Парламентарий раскритиковал инертность чиновников: «Почему власти не видят проблему? Потому что этнические кыргызы — очень терпеливый народ. Они редко пишут в соцсетях или обращаются в СМИ. А наши госорганы привыкли реагировать только тогда, когда недовольство закипает и становится массовым», — заявил он.