Депутат потребовал упростить получение документов для этнических кыргызов

Этнические кыргызы сталкиваются с серьезными препятствиями при оформлении документов и назначении пособий. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Темирлан Айтиев.

По его словам, наиболее остро проблема стоит перед переселенцами из Узбекистана и Таджикистана. Основные трудности начинаются при смене фамилии и оформлении документов на детей.

«Они меняют фамилии, и в это же время оформляются все акты об изменениях. Однако при получении паспортов для детей госорганы требуют внесения изменений в биометрические данные родителей. Это создает огромный барьер. После получения статуса «кайрылман» люди вынуждены обращаться в представительства в Таджикистане, а получение ответа оттуда занимает больше года», — возмутился Айтиев.

Еще одна проблема касается выплаты пособий. Из-за разницы в правилах орфографии между Таджикистаном и Кыргызстаном в именах и фамилиях детей часто возникают ошибки в одну букву. В таких случаях матери лишаются возможности получать государственную помощь.

Айтиев вопросы этнических кыргызов поднимал и на вчерашнем заседании парламента. Тогда он сказал, что к этническим кыргызам относятся хуже, чем к врагам.

«Кто такие этнические кыргызы? Это люди, у которых нет гражданства КР, но по национальности они кыргызы. Одна кровь, одна нация, одна страна. Почему мы относимся к ним хуже, чем к врагам? Всем нам известно, что из-за событий 2021 года тысячи наших граждан столкнулись с преследованиями и приехали на историческую родину в поисках защиты», — заявил он.

Он попросил министра юстиции Аяза Баетова упростить механизмы оформления документов. Также призвал сотрудников профильных ведомств соблюдать этику и проявлять человеческое отношение к нуждам переселенцев, подчеркнув, что от этого зависят судьбы тысяч граждан.