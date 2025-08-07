Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева

Жительница Оша попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева. Видео опубликовала пресс-служба муниципалитета.

Женщина рассказала, что у нее трое детей и муж. Семья арендует дом вдоль канала «Муян». Горожанка сообщила, что она этническая кыргызка из Мургаба (Таджикистан).

«Посмотрите внутрь дома. Потолок чуть ли не проваливается. Снимаем это жилье из-за низкой цены. Что нам делать? Живем в таких условиях. Мы нуждаемся в вашей помощи. Прошу выдать хотя бы однокомнатную квартиру», — сказала она, обращаясь к Женишбеку Токторбаеву.

Градоначальник ответил, что семью переселят в другое место, и обещал помочь.

Ранее Женишбек Токторбаев поручил в кратчайшие сроки переселить людей из опасных домов, расположенных вдоль канала «Муян», в строящийся жилмассив «Эне-Сай» и открыть охранную зону канала.