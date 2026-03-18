«Уезжайте обратно». В Жогорку Кенеше вновь подняли вопрос этнических кыргызов

Этнические кыргызы не могут получить статус «кайрылман» и сталкиваются с грубым отношением со стороны госслужащих. Об этом заявила депутат Салтанат Аманова на заседании Жогорку Кенеша.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Салтанат Аманова

По ее словам, обращения поступают из разных регионов страны. Так, жители Ноокатского района сообщили, что не могут оформить статус кайрылмана более года. Аналогичные проблемы есть у этнических кыргызов в Джалал-Абадской области — даже после получения статуса возникают трудности с устройством детей в школы и детские сады.

В Чуйской области, в частности в Жайылском районе, по словам депутата, заявители сталкиваются с грубым отношением со стороны специалистов — им отказывают в оформлении документов и предлагают «вернуться обратно». Много жалоб из Панфиловского района.

Салтанат Аманова призвала уделить особое внимание ситуациям в Жайылском и Панфиловском районах и предложила создать специальную комиссию для рассмотрения проблем переселенцев.



В парламенте регулярно поднимают вопрос положения этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызстан. Ранее депутаты заявляли о давлении со стороны Таджикистана на выходцев из Мургабского района и о бюрократических барьерах и грубом отношении со стороны отдельных госслужащих Кыргызстана. Власти, в свою очередь, утверждают, что переселенцы обеспечены всеми положенными льготами и могут обращаться с жалобами в профильные органы.