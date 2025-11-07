12:21
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР

На сегодня среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Афганистане граждан Кыргызской Республики нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что поддерживают тесное взаимодействие с гражданами Кыргызстана в Афганистане.

Кроме этого, там сообщили, что в диппредставительство КР не поступало обращений от граждан Афганистана, являющихся этническими кыргызами, с просьбой о помощи.

Напомним, 3 ноября в северной части Мазари‑Шарифа (Северный Афганистан) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли по меньшей мере 7 человек, еще около 150 получили ранения.

Живут не только на Памире. Афганские кыргызы просят власти КР о помощи

Представитель общественного объединения «Кырк уруу — Кыргыз эл биримдиги» Ражабали Кадыров рассказал, что этнические кыргызы, пострадавшие в результате землетрясения в Афганистане, просят о помощи. Он призвал начать собирать деньги для оказания помощи пострадавшим. Сколько именно этнических кыргызов пострадало в результате землетрясения, есть ли среди них погибшие, не уточнялось.  
