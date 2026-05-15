10:50
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Экономика

Международная выставка Ala-Too Trade and Industry Expo 2026 пройдет в Бишкеке

Международная выставка промышленности и торговли Ala-Too Trade and Industry Expo 2026 пройдет в Бишкеке с 4 по 6 июня в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Указано, что мероприятие станет частью официальной программы встречи министров экономики стран ШОС и объединит более 50 компаний-производителей из Кыргызстана, Китая, России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Особенностью проекта станет участие исключительно производственных предприятий, представляющих реальный промышленный сектор и собственные технологические разработки. Экспозиция охватит ключевые отрасли, включая машиностроение, энергетику, металлургию, электротехническое оборудование, строительные материалы, химическую и фармацевтическую промышленность. Отдельные стенды посвятят городскому электротранспорту, HVAC-системам и современным промышленным технологиям.

Организаторами выступают Минэкономики и выставочная компания Biexpo.
 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373883/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открывается художественно-исследовательская выставка «Музы музея»
В Бишкеке откроется выставка мастеров казахской живописи
В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу
В Бишкеке откроется персональная выставка художницы Айи Ибраимовой
В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Сабитжана Бакашева
Кыргызстанский стартап Water Watch AI победил на международной выставке RES EXPO
«Без права на забвение»: в Бишкеке открылась выставка о жертвах войны
В ООН открылась выставка культуры и традиций кочевых народов
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Рубль взлетел до&nbsp;годового максимума: курс валют Нацбанка и&nbsp;обменных бюро Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Компания из&nbsp;Кыргызстана планирует добывать золото в&nbsp;Афганистане Компания из Кыргызстана планирует добывать золото в Афганистане
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
10:45
Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов Казахстанцам спишут 250 миллиардов тенге долгов
10:42
Экс-депутат ЖК и бывший мэр Токмока Урматбек Самаев стал акимом
10:42
Медер Алиев: В Кыргызстане действует комплексная система поддержки мигрантов
10:30
В Кыргызстане шумных соседей смогут снимать на видео и штрафовать
10:25
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество