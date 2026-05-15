Международная выставка Ala-Too Trade and Industry Expo 2026 пройдет в Бишкеке

Международная выставка промышленности и торговли Ala-Too Trade and Industry Expo 2026 пройдет в Бишкеке с 4 по 6 июня в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Указано, что мероприятие станет частью официальной программы встречи министров экономики стран ШОС и объединит более 50 компаний-производителей из Кыргызстана, Китая, России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Особенностью проекта станет участие исключительно производственных предприятий, представляющих реальный промышленный сектор и собственные технологические разработки. Экспозиция охватит ключевые отрасли, включая машиностроение, энергетику, металлургию, электротехническое оборудование, строительные материалы, химическую и фармацевтическую промышленность. Отдельные стенды посвятят городскому электротранспорту, HVAC-системам и современным промышленным технологиям.

Организаторами выступают Минэкономики и выставочная компания Biexpo.

