В Бишкеке откроется выставка мастеров казахской живописи

15 мая состоится открытие совместной выставки казахстанских художников Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова под названием «Легенды Великой степи». Об этом сообщает Минкультуры КР.

По его данным, в экспозиции представлено более 60 работ двух художников, раскрывающих величие и тайны Великой степи, отражающих историю и культурное наследие тюркских народов, а также передающих атмосферу легенд и символов.

Посетители смогут познакомиться с произведениями абстрактной живописи, символическими композициями, декоративной графикой и работами, наполненными глубоким философским смыслом.

Умирали Исмаилов — живописец, деятель культуры Республики Казахстан, вице-президент Академии художеств Казахстана. Его творчество сочетает современную живопись и абстрактный экспрессионизм, исследуя внутренний мир человека, смысл жизни и связь с природой.

Мажит Байтенов — художник-график, живописец, доцент искусствоведения, академик Академии художеств Казахстана. Его работы основаны на символизме, насыщенной цветовой палитре и сложных фактурных решениях, раскрывающих культурные коды и исторические мотивы тюркского мира в современной художественной форме.

Выставка «Легенды Великой степи» отражает диалог культур и художественных традиций, приглашая зрителей в особое путешествие по истории и легендам тюркского мира.

Выставка продлится до 31 мая.